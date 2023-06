Aún es reciente el inolvidable concierto que dio la artista estadounidense Alicia Keys en Bogotá. La ganadora de 15 premios Grammy vivió una grata experiencia, tanto que le dijo al público que aunque era su primera vez en la ciudad, estaba segura de que no sería la última.

Aún resuenan esas palabras entre sus seguidores locales y ahora tienen una nueva sorpresa de parte de la artista.



Alicia Keys decidió lanzar Inolvidable, un álbum en concierto en vivo, de 90 minutos, algunas de estas con grabaciones hechas en aquella noche tan especial en Bogotá.

Selfie de Alicia Keys y Karol G. Foto: Redes sociales

El álbum ya está en plataformas y tiene canciones como In Common, Diary y Woman’s Worth.



​

La artista, cuya gira mundial Alicia +Keys World Tour, comenzó hace poco por Europa y América Latina, seguirá subiendo canciones de sus shows en vivo.



Cabe recordar que Keys ha hecho una sólida carrera desde su debut en 2001 con su álbum Songs In A Minor. Se calcula que ha vendido más de 65 millones de discos.



Además es empresaria, compositora, productora, actriz y activista. La lista de canciones e su álbum incluye: Truth Without Love, You Don’t Know My Name, Wasted Energy, Karma, Unthinkable (con Karol G) y muchas más.

