Estrenada hace setenta años (1951) y basada en las obras del escritor y matemático inglés Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el seudónimo de Lewis Carroll: Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (1865) y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871), es una de las películas de Disney que no necesitan presentación y que se ha convertido en todo un clásico, de referencia obligada en la iconografía del mundo pop.

Más allá de sus múltiples lecturas y las discusiones alrededor de si Alicia en el País de las Maravillas es un libro para niños o para adultos, Carroll lo escribió, primero, inspirado en la una niña llamada Alice Liddell; segundo, quería separarse de los cuentos de hadas tradicionales y quitarle esa carga moral; tercero, aprovechó la novela para criticar a la sociedad victoriana de su época, en especial a la reina Victoria, representada por el personaje de la Reina de Corazones; finalmente quería explorar en su obra la fantasía, lo onírico, el lado oscuro y curioso de los niños. En fin, su novela logra entretener y causar interés a cualquier persona, sin importar su edad.



Alicia en el País de las Maravillas ha logrado traspasar las barreras del tiempo y es una de las obras literarias que más han influido en la historia de la cultura. Escritores de la talla de James Joyce, Franz Kafka, Julio Cortázar, Paul Auster; estrellas de la música, desde Avril Lavigne y Aerosmith hasta The Beatles; personalidades del arte como Salvador Dalí, John Wesley, Peter Blake, Max Ernst, Yayoi Kusama o las fotógrafas Anna Gaskell y Annie Leibovitz son apenas un pequeño ejemplo de cómo el universo de Alicia ha impregnado sus expresiones artísticas.



Si bien no se puede ignorar que alrededor de Carroll existen acusaciones de pedofilia, debido a su extraña afición de tomar fotografías a niñas en poses sugestivas o desnudas, la vida de su autor no ha opacado la trascendencia literaria de sus libros; de hecho, desde el año 2002, cada 4 de julio se celebra en Oxford (Reino Unido) el Día de Alicia.



En el 2010 y el 2016, Disney retomó la historia de Alicia en las manos de Tim Burton, con las actuaciones de Mia Wasikowska en el papel de Alicia y de Johnny Depp en el del Sombrerero Loco. Por su parte, Netflix anunció hace un año que estaría preparando también su versión con Sabrina Carpenter.



La colección Cuentos de Oro recopila los clásicos de Disney, para que los niños puedan acercarse a la lectura desde sus historias favoritas. Esta colección tiene un costo de $ 709.000 para suscriptores del Club Vivamos de EL TIEMPO, y de $ 878.000 para los no suscriptores. Los interesados pueden adquirirla llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com/colecciones/cuentos-de-oro-disney.

