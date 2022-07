El próximo jueves se revelará una figura de cera hecha en honor al acordeonero Alfredo Gutiérrez. La estatua estará ubicada en el Centro Cultural y de Convenciones de Música Vallenata, en Valledupar.



Desde ya se están preparando los homenajes para la única persona que ha ganado en tres ocasiones el título de Rey Profesional del Festival Vallenato.



Con 79 años, Alfredo Gutiérrez aún mantiene vivo el folclor de su región y está buscando atraer a los más jóvenes a este género. El artista se ha destacado como acordeonero, compositor, cantante y juglar.



En conversación con ‘El Pilón’, Gutiérrez habló de qué significan para él los honores y celebraciones que le realizan.



“Para mí, como colombiano, costeño, intérprete de la música vallenata, sabanera y tropical, es un honor y lo recibo con mucho cariño” expresó el juglar.



En la entrevista el músico aprovechó para referirse a los nuevos talentos del género. El hombre se mostró decepcionado por la falta de pasión de algunos de los más jóvenes.



“Los muchachos que salen no los han instruido, no hay historiadores, entonces ellos creen estar tocando vallenato porque lo están tocando en el acordeón diatónico de tres hileras que nos mandaron los alemanes; pero resulta que el hecho que estén tocando una melodía en un acordeón no quiere decir que estén tocando vallenato. No le ponen alma al acordeón, parece que no sintieran el vallenato, porque interpretan otra cosa”, manifestó.



El cantante hizo una invitación a los nuevos artistas vallenatos a que se eduquen mejor sobre el folclor de la región caribe y actúen de acuerdo al sentimiento que expresa.



El homenaje

El músico entrará oficialmente a la lista del ‘Paseo de la Fama’ del vallenato. Con su figura de cera acompañará a las de Omar Geles, Rafael Escalona, Leandro Díaz, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, entre otros.



“Recibo este homenaje con mucho honor y aprecio, porque Valledupar ha sido para mí la fuente de mi inspiración, por ser tres veces Rey Vallenato y por todo el cariño que Valledupar me ha expresado a través de su vida artística” concluyó el artista.



Las autoridades culturales de Valledupar se proponen realizar las esculturas de al menos 200 músicos del género vallenato que han marcado la historia de la región.

