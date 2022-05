En días recientes, el intérprete de música vallenata Alfredo Guitiérrez, también conocido como ‘el Monstruo del Acordeón’, protagonizó una polémica luego de haberse mostrado inconforme con los medios nacionales por la atribución que le han dado su colega Carlos Vives de haber “internacionalizado el vallenato”.

Gutiérrez ha sido desde siempre uno de los vocalistas más aclamados del género, pues le ha dado vida a las canciones más memorables de Colombia, que le brindan alegría a las celebraciones decembrinas, y ha hecho colaboraciones con artistas muy reconocidos.



Aunque el acordeonero no suele hablar mucho en redes sociales, últimamente ha estado muy activo en su cuenta de Twitter, mediante la cual ha hecho comentarios sobre su trayectoria en el vallenato y ha recordado sus más grandes logros.



Entre ellos, ha destacado su primera gira por Panamá, y por los países vecinos, en la que inauguró el género con su reconocida canción de ‘Festival en Guararé’ y estuvo en compañía de su colega Dorindo Cárdenas.

fui el primer personaje que internacionalice el nuevo ritmo. Estuve en el vecino país, pero también en Panamá donde conquiste el guararé y con el maestro Dorindo Cárdenas grabe el inmortal “Festival en Guararé”, pero también fui a México y cause sensación con la

idea de meterle — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) May 16, 2022

El acordeonero aseguró que le estaban quitando el crédito que se merecía y explicó que, mucho antes de que Vives tuviera reconocimiento en el gremio musical, él ya había recorrido varios países y había dado a conocer el género en varias partes del mundo fuera de Colombia.



“Los medios de comunicación han ‘mal informado’ (desinformado) diciendo que Carlos Vives internacionalizó el vallenato. A los 10 años, cuando estaba en mi grupo Los pequeños vallenatos, ya recorría Sudamérica y luego (lo hice) con Los Corraleros. Que lo digan en México los sonideros”, se lee en la publicación.



Varios usuarios comentaron y citaron el trino dándole la razón al vallenatero, reconociendo que su carrera inició y resonó mucho antes que la del intérprete de ‘Volví a nacer’.



Los medios de comunicación ha mal informado diciendo que Carlos Vives internacionalizó el Vallenato , a los 10 años cuando estaba en mi grupo lo pequeños vallenatos ya recorría sur América , para luego con los corraleros y que lo digan en Mexico los sonideros — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) May 20, 2022

“¡Totalmente de acuerdo! Los corraleros de Majagual además tenían tremendo formato de Big Band, comparable solo con las mejores orquestas en su momento de Cuba, Venezuela y México, que eran las mejores”, mencionó un seguidor.





“Nada más cierto, maestro Alfredo. Los corraleros y todos ustedes fueron los que dieron a conocer nuestra música primero que cualquiera. Eran tremendas bandas musicales, músicos de primera, lo que no había en ese tiempo eran los medios que hay ahora”, comentó otro internauta.



“Usted maestro, llenó el ‘Canal TV 28’ en Monterrey. Algo improvisado una tarde de canciones en la explanada del canal en el año 91. A ‘La gota fría’ todavía le faltaban 3-4 años para llegar por acá”, añadió un usuario.



Por el momento, Vives no se ha pronunciado con respecto a los trinos de su colega, por lo que los fanáticos del vallenato están ansiosos por escuchar su respuesta.

La trayectoria de Alfredo Gutiérrez

Según recordó ‘El monstruo del acordeón’ en una entrevista con la revista ‘Vea’, fue reconocido desde una corta edad en su municipio natal, Los Palmitos, Sucre, por dominar a la perfección el instrumento y por ser un amante del género vallenato.



“Yo de 4 años ya tocaba el acordeón, entonces me decían el prodigio porque cantaba y tocaba. Por eso, todo el mundo era detrás de mí, las personas me daban moneditas y así me volví en el líder de la casa, el que ganaba platica para el sustento de mi familia”, afirmó.



En 1960, Gutiérrez formó la agrupación ‘Los corraleros del Majagual’, la cual estaba integrada también por Eliseo Herrera, César Castro, Calixto Ochoa, ‘Chico’ Cervantes’, ‘Lucho’ Pérez y posteriormente Lisandro Mesa.



Esta banda logró grandes éxitos y fue con la que el acordeonero se dio a conocer en el gremio de la música. Después, en 1978, el cantante decidió separarse del grupo para iniciar su carrera como solista, en la que también obtuvo varios logros.



Actualmente, a sus 82 años de edad, Gutiérrez es recordado como uno de los más icónicos del género y por haber sido tres veces galardonado con el premio ‘El Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata’ en los años 1974, 1978 y 1986.

