En entrevista con el programa 'Buen día Colombia', de RCN, el juglar Alfredo Gutiérrez, de 82 años, dio a conocer que, presuntamente, no recibe regalías de parte de disqueras y editoras musicales como compositor y arreglista ni por el uso de su música en plataformas digitales.



"No quiero morir en la miseria como han muerto la mayoría de grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno", dijo.

Su hija y manager, Norys Gutiérrez, afirma que a su padre y a otros artistas no se les están pagando los porcentajes que deben ganar. Además, le reveló al programa que las regalías trimestrales que recoge su padre no superan los $ 150.000 (pesos colombianos).



El cantante de canciones como 'Anhelos' y 'Festival en Guararé' considera que, como compositor, intérprete y arreglista, debería estar viviendo de regalías. Sin embargo, resalta que si no hace conciertos, "no tiene comida para la familia ni sustento".



Aunque el artista y su hija manifestaron que ya emprendieron una batalla legal al respecto, dos compañías disqueras consultadas por el programa de RCN informaron que no tienen conocimiento de un proceso legal en su contra. Además, el reportero de 'Buen día Colombia' dijo que, tras solicitar copias de dichas demandas al equipo del cantante sucreño, tampoco las han recibido.



Alfredo Gutiérrez, según manifestó, graba discos desde 1961. Es apodado como 'el monstruo del acordeón' y ha sido coronado en tres ocasiones como 'Rey Vallenato' en la categoría acordeón profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar.



