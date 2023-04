Nunca ha sido fácil seguirle el paso a Alfredo Gutiérrez Vital, ni siquiera con sus 80 años recién cumplidos. Por algo, ningún acordeonero ha logrado igualar su hazaña de coronarse tres veces como rey vallenato.

Alguna vez intenté seguirlo por una sola noche, en 2006, en Valledupar. Quería hacer esa aventura de seguir la jornada entera de un artista tan tradicional y legendario dentro del Festival Vallenato. Ese año, Gutiérrez no figuraba en la programación oficial. Pero la ciudad era un hervidero de conciertos y siempre había un escenario para él.



En la mañana lo había visto merodear por el espacio festivo de la plaza Alfonso López. De fondo estaban la tarima y los concursantes y otros acordeoneros que esperaban su turno ensayando en cualquier rincón.



Esa vez me explicó que incluso usar el micrófono tenía sus trucos. En ciertas vocales y en ciertas consonantes había que apartar la cara o moverlo con la muñeca hacia afuera, para que el micrófono no amplificara sonidos molestos. Y se lamentaba de que algunos cantantes ignoraran ese secreto.



Siempre ha sido un maestro, más allá de poner el ejemplo con sus magistrales interpretaciones de himnos como Anhelos, La paloma guarumera, el Festival en Guararé o Esta noche es mía, todo el tiempo está enseñando algo, siempre sugiere una mejoría o piensa cómo transmitir una herencia musical que sabe que se pierde.

En la noche del festival su agenda lo llevaba al Club Valledupar, donde tenía tres tandas contratadas, y en el intermedio tenía algunos toques en otros establecimientos, más populares, incluso uno con piso de barro, una caseta. Hasta allá lo seguí.

En el Club Valledupar, donde décadas antes el acordeón estaba proscrito, había mesas a manteles y botellas de whisky en el medio. Fue coreado y aplaudido por su energía, sin perder una nota. Mientras otros artistas de su generación ya contaban con alguien que les soplara la letra si olvidaban alguna estrofa, Alfredo Gutiérrez las tenía claras sin ayuda nemotécnica.



Y se bajaba de la tarima y decía: “Mi reina, vamos”. Y a la camioneta, a tocar en otro lado. Él salía, otros cantantes entraban. Era como un juego de relevos. Mientras tú cantas aquí, yo canto allá y de regreso.

Y como en la siguiente caseta no había tandas, solo un show, allí concentró más su energía. Ni la más estrecha tarima era inmune a su fuerza. Sus músicos lo levantaban por encima de sus hombros para que pudiera hacer su delirante rutina de tocar el acordeón con los pies. Ahí, en medio del calor, con el piso pelao, entre personas apretujadas que lo aclamaban con más furor que en los otros lugares, Gutiérrez se presentaba como el ‘rebelde del acordeón’.



Con los años, lo vería hacer ese mismo show con los pies en otros espacios. Incluso en uno con orquesta sinfónica, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Gutiérrez cuenta que esa ‘acrobacia’ se le ocurrió en los años 70, en Barranquilla, durante un carnaval: “Tocaba en una caseta llamada La Piragua y alternaba con Los Blanco de Venezuela. El baterista de Los Blanco hizo tremendo show y como no me gusta que me ganen, me subí a la tarima y toqué con los pies. Desde entonces, eso me identifica”.



Todavía lo hace. Y espera seguir haciéndolo en su gira de aniversario. “En junio esperamos llevar a Monterrey el concierto de 80 años”, dijo para una entrevista con El TIEMPO, que se hizo a propósito de la celebración de este cumpleaños.



De aquella noche del 2006, recuerdo que no pude seguirle el paso hasta la última tanda musical. Me rendí antes de emprender el último recorrido y me perdí el remate que el juglar haría en la tercera tanda del Club Valledupar. Cuando lo dejé, estaba tan animado como al comienzo.

Alfredo Gutiérrez, su toque con los pies, es un distintivo de sus presentaciones. Foto: Alfonso Cervantes. Archivo. EL TIEMPO

***



La historia de Alfredo Gutiérrez también puede dar para una telenovela. De hecho, hace unos años estuvo contándola, con lujo de detalles a uno de los canales colombianos, y hasta me dijo que él pensaba hacer el papel de sí mismo cuando su personaje fuera adulto. La realización de dicha telenovela aún no se vislumbra. Pero la historia la merece:



Sus padres, Alfredo Enrique Gutiérrez y Dioselina Vital, se conocieron en un velorio. El padre iba a tocar el acordeón a manera de despedida. Allí fue el flechazo. Alfredo nació a los nueve meses, el 17 de abril de 1943, en Palmitos, Sucre. Su talento en el acordeón se manifestó pronto. A los 10 años se unió al grupo de Los Pequeños Vallenatos que en 1953 hacía lo que décadas después hicieron Los Niños del Vallenato: dejar boquiabiertos con su precoz habilidad musical a presidentes y ministros. Alfredo era el más pequeño. El cantante era Arnulfo Briceño. “Teníamos visa colectiva para visitar los países bolivarianos -recordó en alguna entrevista anterior para EL TIEMPO-. Casi vivíamos en los palacios presidenciales”.



En Ecuador grabaron álbumes que nunca llegaron a Colombia. Pero la enfermedad de su padre lo hizo abandonar el grupo, en el 57. Fue un cáncer devastador y se vio obligado a hacerse cargo de su familia. Pasó de los palacios a cantar en los buses, “a recoger con el sombrerito”, en Barranquilla y después en Bogotá, donde su padre continuó el tratamiento hasta su muerte en 1958.



Volvió solo a su tierra. A las Sabanas de Beltrán. Cerca vivía Calixto Ochoa, compositor y genio del acordeón. Ochoa lo introdujo en el mundo de las corralejas y, posteriormente al de las casas disqueras.



El grupo nació con ellos, cuando Ochoa lo llevó a Discos Fuentes. Allí, con Toño Fuentes al frente, grabaron el porro Majagual y se decidió armar el grupo. Harían música corralera y el “de Majagual” salió por la primera canción grabada por Gutiérrez y Ochoa.

No tardó en nacer La paloma guarumera, un legado de su primera borrachera. “Estaba con Calixto Ochoa y otros parranderos. Pasamos el día en corralejas y por la noche fuimos a las casetas, donde todos salían borrachos. En un camino de herradura, el chofer que nos llevaba decidió acostarse bajo una ceiba. Ahí todos nos tiramos a dormir y nos despertaron los rayos del sol y el canto de esa paloma. En eso me salió la frase: “Se oye cantar en el campo una paloma guarumera”.



Todavía se oyen estos himnos de Los Corraleros de Majagual, empezando por ese, y con el Festival en Guararé , cuya letra se la puso Alfredo a una melodía panameña de Dorindo Cárdenas. Es que el juglar ha tocado desde rancheras hasta piezas de Bach con su acordeón para traerlas a su estilo.



Con los años, Gutiérrez haría su carrera en solitario y estaría en varias disqueras: Pasó a Sonolux en 1965 y tuvo éxitos como La banda borracha. En 1968, cuando el Festival Vallenato estaba naciendo, grabó su primer álbum de música vallenata. Incursionaba en un género que conocía –y que históricamente ha rivalizado con la música sabanera que él representaba–, pero del que se volvió estudioso, embajador y defensor. Participó en el Festival Vallenato y ganó en 1974, 1976 y 1986. Y siguió concursando algunas veces, sin detenerse por ese temor que les da a algunos reyes vallenatos de ir a “arriesgar su corona”. Hoy, muchos claman al Festival de la Leyenda Vallenata para que le rinda homenaje.



Pero él mismo cree que ese tributo quizás no llegue. “Pudo ser por algo que dijo Alejo Durán cuando se celebró el primer rey de reyes”, relató alguna vez. Los rumores que corrían en la competencia era que el fallo de la contienda que ponía a competir entre sí a los reyes vallenatos “arreglado” y Alejo -el primer rey vallenato de la historia- había convocado a los demás, animándolos a no presentarse. En algún momento, contaba Alfredo, las cosas se voltearon, la rebelión se disipó, los reyes concursaron, se eligió a Colacho Mendoza y cuando se preguntó quién incitó el desorden, Alejo, o alguien, señaló a Alfredo y la relación con el Festival no pareció ser la misma. Aún así, cuando lo azuzan, para que diga algo porque no le han hecho su homenaje, Gutiérrez responde que hay que respetar las decisiones de los organizadores. Y ya.

Alfredo Gutiérrez, cuando competía en el Festival Vallenato, en 1996, pese a haber ganado ya tres veces. Foto: Emilio Castrillón. Archivo EL TIEMPO

Alfredo Gutiérrez, un juglar en sus 80 años

¿Qué pasó con sus sueños de niño?

Todavía los tengo. La vida varía mucho en la música. Pero yo todavía estoy luchando. Todavía puedo llegar al máximo. No he llegado a donde quiero llegar.

¿Y a dónde es?

A ser reconocido universalmente. Hay mucha gente que no sabe de vallenato. No voy a nombrarlos. Los conocen en el exterior y los identifican como vallenatos. Pero quiero que la gente me reconozca con el vallenato auténtico, el clásico.

Siempre ha estado muy preocupado de que el vallenato se deforme...

Hoy es raro que alguien oiga una canción en radio y pueda decir: “Ese acordeón lo toca este y no otro”. Antes sí sabían que este acordeón lo toca Alfredo y este, Calixto. Ahorita, en el acordeón moderno, todos se parecen, se copian unos a otros, tratan de tocar igual. Por eso digo que por mis venas no corre sangre, sino música de acordeón vallenato y música tropical sabanera.

¿Ambas por igual?

Sí, por igual. Los músicos hacen música de acordeón, pero no es vallenato, porque no han escudriñado, no han averiguado cómo es la técnica. Ahora, a los niños se les enseña a tocar pero no cómo se canta, cómo es la cadencia. No se les enseña el fraseo de la música vallenata. Por eso, a donde quiera que hago un concierto, primero pongo una situación didáctica: le hablo a la gente sobre el acordeón y le digo: esto es vallenato y esto no es vallenato sino otra cosa.

Pero, hay poca música sabanera nueva o no la oímos…

Los músicos sabaneros, los grandes juglares desaparecieron. Ellos están mayores. Lisandro Meza está un poquito retirado. Los Corraleros de Majagual siguen. Pero los jóvenes se dejan influenciar por el vallenato moderno. Entonces, empezaron a imitarlo. De los pocos que conservan eso son Los Corraleros de Majagual y mis shows. Sigo tocando la música sabanera, sobre todo en estos momentos.

Usted ya era una estrella de la música sabanera y corralera cuando incursionó en el vallenato. ¿Qué lo llevó a dar ese giro?

Cuando empecé, fundé Los Corraleros de Majagual. Compartí con grandes amigos, como Eliseo Herrera, Chico Cervantes, Lisandro Meza. Toqué porro, cumbia, paseíto, de todo. En 1968, me dicen que me hace falta el vallenato. Y vi que el vallenato era como una muchacha campesina a la que había que ponerle un estilo apropiado para que la conozcan y la aprecien como es. Entonces, me puse a hacerle su toque diferente. Fui innovador, sin quitarle la esencia al vallenato. Es distinto a lo de ahora, que tocan acordeón pero no se sabe qué están tocando.

¿Qué reflexión hace sobre una carrera tan exitosa y larga como la suya?

Tengo que darle las gracias a Dios, y lo hago todos los días, porque a los 80 años, tener el estado físico que tengo y la capacidad de poder hacer las cosas que hacía hace 30, 40 o 50 años: cantar, seguir las tonalidades, interpretar canciones como el Festival en Guararé, es algo que me tiene muy agradecido.

¿Cuál es el deseo más grande al cumplir estos 80 años?

Que Dios me dé salud y darle gracias por la vigencia que me sigue dando.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin