La pluma literaria de Alfonso López Michelsen

La tarde del domingo transcurrió apaciblemente. De la ciudad vinieron a almorzar algunos invitados, entre ellos el embajador de Chile, Beteta, que estaba de paso en unos de licencia; su esposa y algunos jóvenes solteros que venían de dar un paseo a caballo.

Los diarios de la mañana no traían ninguna noticia concreta sobre el acontecimiento trascendental del que nos habían hablado la noche anterior; pero los rumores que circularon en las distintas capitales estaban reproducidos con toda clase de detalles. Hacia la una de la tarde supimos en “El Pinar”, por una llamada telefónica de un amigo de Manuel, que la flota japonesa había atacado por sorpresa la base naval norteamericana de Pearl Harbor, y que, en consecuencia, ya los Estados Unidos estaban prácticamente en estado de guerra contra las potencias totalitarias.



La conversación del día forzosamente rodó sobre esta noticia que iba a modificar sustancialmente el curso de la guerra. Cada uno de los asistentes comentaba el suceso por aquel lado que más le interesaba o le afectaba más directamente. Pérez hallaba nuevas razones para desarrollar sus predicciones sobre el papel que estaba llamada a desempeñar la América Latina y sobre las perspectivas económicas del futuro inmediato.



(Lea también: El sofisticado y muy diverso mundo de las aguas).



Beteta, que negociaba en ese momento un tratado con Chile, convenio que hasta entonces carecía de importancia, se solazaba con la idea de que iba a desempeñar una función de primera línea en la vida comercial del país, con su proyecto de cambiar café por productos industriales chilenos que hasta entonces no habían podido competir ni en calidad ni en precios con los americanos.



Hablaba casi sin interrupción, en tono confidencial y sin abandonar nunca una sonrisa entre estereotipada e ingenua, que lo hacía especialmente simpático. Su mujer lo miraba llena de admiración, y a su turno, los invitados se extasiaban ante ella, haciéndome notar lo elegante de su porte, las líneas de su vestido, lo valioso de sus joyas.



–Es muy representativa Isolda –me decía Castañeda.



En cualquier corte de Europa llamaría la atención. Es una verdadera Embajadora de nuestro país, representante típica de la belleza y de la distinción de nuestras mujeres, como decía Cyrano, el columnista del “Mercurio”, cuando la vio en Lima.



(Además: ¿Cómo llevarse un museo a casa?).



–¿Y él? –pregunté yo.



–Basta verlo. También es extraordinario. Habla cuatro idiomas a la perfección y gasta su fortuna en darle posición al país. Ahora tiene alquilada en Santiago la casa de la antigua Embajada Alemana, un palacio que le cuesta una fortuna, y allí recibe a todo lo mejor de Chile. Nadie habla en Santiago y Buenos Aires sino de Beteta e Isolda. Si el Gobierno Nacional no tuviera que atender a presiones de los políticos, ya Beteta e Isolda estarían en Washington de embajadores.



Entretanto, dentro de un pequeño círculo cerca del lago, Beteta hacía revelaciones y cálculos sobre las incidencias de la participación norteamericana en la guerra.



–Yo lo sabía y se lo escribí al Ministerio desde el año pasado. El encargado de negocios de Turquía, que es íntimo amigo mío, me había contado en Santiago que los japoneses atacarían en diciembre a Pearl Harbor.



(Lea también: Así fue el violento y sorpresivo final de 'WandaVision').



–Lo mismo de siempre –dijo Castañeda. Los políticos y los burócratas no saben sino de papeleo.



–Si yo les contara lo último que se le ha ocurrido al imbécil del Ministro –prosiguió Beteta. El día antes de mi partida se recibió en la Embajada un mensaje cifrado pidiéndome que hablara con el Gobierno chileno para proponerle que obráramos de común acuerdo todos los países latinoamericanos para actuar como un solo bloque frente a las resoluciones que pudiera tomar cualquier conferencia de paz. ¡Imagínense! ¡Pensar desde ahora en conferencias de paz y creer que nos van a tener en cuenta los rusos o los ingleses, cuando no hemos peleado al lado de ellos! No saben el ridículo a que nos exponemos con estos tropicalismos. A la gente de aquí le hace mucha falta viajar.



–Y tú ¿qué crees que va a pasar con nuestra economía? –le preguntó Castañeda, que seguía la conversación como un ave de presa, escudriñando los menores movimientos de Beteta.



(Le puede interesar: El cuadro de Tiziano que permanecía escondido en una iglesia británica).



–Eso, quién sabe… El café puede tener una baja de precio, porque el transporte con la guerra submarina se hace muy difícil y probablemente va a presentar un exceso de oferta en el mercado interno; pero en cambio habrá negocios nuevos. Les voy a dar un dato estrictamente confidencial que puede servirles: el gobierno va a permitir la exportación de trescientos mil sacos de café contra productos industriales y conservas. Nuestro gobierno no quiere que se haga público todavía este arreglo; pero yo se los cuento a ustedes confidencialmente, porque creo que es un dato que se puede aprovechar. A ti, por ejemplo, dijo dirigiéndose a Castañeda, te interesará saber que se van a importar muchos sanitarios…



–¿Crees que vayan a bajar los precios? –le preguntó el otro.

–Claro, claro. Si tienes sanitarios, véndelos; pero no me vas a comprometer.

–He estado pensando toda la mañana, desde que supe lo del ataque a Pearl Harbor –dijo el negociante, mirando a Beteta, con qué artículos americanos se podría hacer negocio, tratando de “corner” el mercado, y he llegado a la conclusión de que los productos de acero van a tener que subir el precio indefectiblemente. ¿Estás de acuerdo conmigo?

El libro es reeditado por Planeta. Foto: Archivo particular

–Sí. Absolutamente. Yo entraría en una combinación para comprar alambre de púas.

–Pues, podemos preguntar mañana en el banco si nos prestan el dinero, que yo sé dónde conseguir una buena cantidad antes del alza.

–Yo entraría en una compra de estructuras de hierro para construcción –dijo Pérez.

–También. Ya está –respondió inmediatamente Castañeda.

–¿Al señor K. no le interesaría entrar en el negocio? –preguntó amablemente Pérez, dirigiéndose a mí.

Otra vez la sirena de la codicia me llamaba en su canto a navegar en sus aguas.

–No puedo. Tengo unas acciones que me dan muy buen rendimiento y no tengo ninguna experiencia en negocios de construcción.

–Si no es para construir, sino para comprar todo el hierro que hay en la ciudad y después venderlo poco a poco, a muy buen precio.

–No puedo. Además estoy muy preocupado con las noticias. La destrucción de Alemania va a llevarse adelante en mucho mayor escala y Dios sabe lo que puede ocurrirnos a los alemanes que vivimos en este continente…

–A otros. A usted no, respondieron varias voces en coro.

–De todos modos estoy muy deprimido con las noticias. Ya entran dos continentes más a la guerra y quién sabe cuánto puede durar… Les agradezco mucho. Yo confío en que ustedes no interpretarán desfavorablemente, como un signo inamistoso mi negativa. Quién sabe si dentro de un tiempo pueda interesarme; pero, por el momento estoy bajo el impacto de un hecho que no hace sino agravar mi situación.

–Dentro de un tiempo puede ser tarde, señor K.

¡Qué más daba! El cazador minado por las fiebres palúdicas también deja escapar la fiera.



Ahí murió nuestro diálogo, porque sentí de pronto que alguien llamaba por detrás. Volví a mirar y era Mercedes.



(Lea también: Maluma confiesa que ama el campo y que a veces no se baña).



–¿Quiere que salgamos un rato en automóvil hasta el pueblo vecino? A usted no debe interesarle nada de esto. Véngase con nosotros.



No pude contenerme más y le dije como si pudiera trasmitirle mi angustia:



–Sí me interesa, pero prefiero el paseo.



Salimos con cinco de los invitados hacia un pueblo donde debíamos ver una antigua iglesia colonial y en el camino comencé a informarme sobre Beteta.



–¿A qué ha venido? Seguramente a alguna consulta de su gobierno. Debe ser un hombre clave de la diplomacia ¿No es cierto?



Mercedes sonrió maliciosamente y los demás le hicieron coro.



–Ha venido, porque está en peligro de perder su puesto con sus indiscreciones. Los datos confidenciales que está suministrándoles a los amigos en este momento, los repite por todas partes y ya el Ministro está fastidiado con él. Piensan retirarlo de Santiago y entonces ha traído a su mujer para que la sociedad comience a hablar de lo importante que es tener una embajadora tan hermosa en Chile y el gobierno tenga que dejarlos en su empleo. Por otro lado, Beteta tiene siempre el argumento decisivo a flor de labios; la casa de la Embajada la tiene arrendada por un año más, vale una fortuna y los estudios de sus hijos quedarían interrumpidos si lo cambian ahora… Con esto se gana unos seis meses, mientras cambian al Ministro.



Mercedes no sabía hasta qué punto todo esto era extraño para mí. Era un universo completamente nuevo, despreocupado y agradable, infinitamente distante del medio adusto en que se había pasado mi juventud. Sus misterios me atraían y me rechazaban con la fascinación de lo desconocido.



El automóvil se deslizaba por un camino lleno de polvo en que era difícil distinguir a cincuenta metros las siluetas de los sauces. El verde de la cebada en flor daba a los campos vecinos cierta tonalidad de paisaje de la zona templada al comienzo del verano y yo sentía una tentación irresistible de preguntarles a mis compañeros:

“¿Es que a ustedes no les interesa la vida de los demás? Cuando oyen decir que ha habido cien o doscientos muertos en una ciudad europea por un bombardeo, ¿no piensan que sería mejor que se terminara la guerra?”.



Lo único que me atreví a hacer fue una reflexión a media voz:



–A nadie le importan los muertos anónimos…



–¿Qué dice usted? –me preguntó Mercedes.



–Que a nadie le interesan nuestros muertos, porque no son conocidos ni amigos…



–No. Tal vez es por esto por lo que sentimos a Alemania tan remota. Si fueran de nuestro país, aun cuando no los conociéramos personalmente, leeríamos con espanto en los diarios las noticias de las bajas.



–No lo crea. Quién sabe si aún para sus propios compatriotas, ustedes ya no tienen sensibilidad. Cien muertos no les parece nada en Europa. Mañana treinta o cincuenta aquí no contarán a sus ojos.



En medio de la desolación de la plaza de la aldea, que en la época colonial debió haber tenido rango de villa o de ciudad, se levantaba la capilla de piedra que habíamos ido a conocer, ya casi derruida y a la que en vano trataba yo de hallar algún rasgo de belleza arquitectónica que justificara la admiración de mis amigos. Era un templo antiguo, de unos ciento cincuenta o doscientos años, que en estas sociedades son como mil de los nuestros, y esta sola consideración debía bastar entre mis compañeros de paseo para que se le estimara como una verdadera reliquia histórica, digna de ser visitada periódicamente.



Los cuadros que adornaban el interior de la capilla, tampoco tenían a mis ojos mérito artístico ninguno; pero reinaba en cambio dentro de aquellos muros una atmósfera de piedad campesina, entre supersticiosa e ingenua, capaz de sembrar de interrogantes sobre el destino humano al espíritu más antirreligioso. (…).



ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN*

* Cortesía Editorial Planeta