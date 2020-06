Álex Fernández presenta ‘El tiempo no perdona’

Oír el “que cante, que cante”, petición de su mamá en las fiestas para que interpretara alguna canción, le daba físico pánico a Álex Fernández cuando era niño, y antes de que ella terminara su solicitud ya estaba escondido.

Pero nacer con la música en las venas, tanto por el lado Fernández (es nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro) como por el Guinart, que es el apellido de su mamá, en cuya familia la mayoría de sus integrantes son músicos, lo llevó a terminar inmerso en este mundo.



De paso, tuvo que luchar con otro miedo: el que les tenía a los aviones. “Y si algo hay que hacer es moverse en ellos para cumplir con las giras y compromisos”, cuenta Fernández, de 26 años, desde Guanajuato (México), donde pasa estos días.



Superados estos dos asuntos empezó en firme su carrera, y ahora acaba de lanzar El tiempo no perdona, tema que hará parte de su segundo disco, un homenaje a los padres que, además, él le dedica a su papá.



“Admiro tanto a mi padre como a mi abuelo porque son grandes artistas, unas leyendas. Son bondadosos, cariñosos, cuidan mucho a la familia. Son además protectores y territoriales”, dice.



Por eso, esta canción “me trae mucha nostalgia familiar, de ir al rancho (la residencia de su abuelo Vicente), a montar a caballo, a visitar el lago con los primos, pues todos somos contemporáneos; también me lleva a las reuniones familiares, especialmente las navideñas, siempre la manada junta”, comenta.



La canción fue compuesta por Francisco Elizalde y grabada con la producción musical de Francisco Javier Ramírez López, colaboradores muy cercanos de los Fernández desde hace varios años, y el video es una animación que lleva algunas fotos de Álex con su papá.



El tema iba a ser lanzado el año pasado para la misma fecha, pero decidieron dejarlo quieto un tiempo y ahora lo presenta como sencillo.



Administrador de empresas, antes de dedicarse a la música de manera profesional trabajó en las oficinas de su papá, lo que le sirvió para que, al cambiar de rumbo, tuviera conocimiento adicional del mundo del espectáculo.



Y recuerda cómo fue el momento de esta decisión: “Un día, mi abuelo nos prestó su estudio para grabar una canción para la celebración del Día de la Madre, y cuando me oyó me preguntó que desde cuándo cantaba”.



Sin esperar respuesta, el patriarca le habló de hacer un disco, lanzarlo, y le dijo que él mismo manejaría su carrera.



Ranchero por convicción, aunque les pone un tono más pop a sus temas, el mariachi es el fondo y la forma.



“Quiero ayudar a que la ranchera evolucione y llegue a las nuevas generaciones, donde se ha perdido un poco esta tradición tan mexicana. No es por ponerme una bandera, es porque realmente me gusta”, cuenta.



Agrega que su primer éxito, Te amaré, salió de una base de canciones inéditas que guarda su abuelo y que cuando estaban revisando Vicente Fernández la pasó y pidió la siguiente, “pero yo lo hice parar y le dije que me gustaba mucho esta creación de Manuel Monterrosas”, que fue la que lo dio a conocer.



Y tal como el resto de la dinastía dedicado a la música, Álex Fernández aparece en sus videos y conciertos vestido de charro.



“Para mí, este traje es como una armadura, y me encanta. Me siento como cuando los superhéroes se ponen sus vestidos y estos les dan sus poderes. Me hice adicto a ellos por mi abuelo, y lo que más me gusta es que todo encaje al final, pues hay que mandarlos a hacer por partes: distintas personas hacen el sombrero, la camisa, la chamarra, las botas, el cinturón, la hebilla, el moño y todo lo demás. Y, de paso, permite intercambiar las piezas”, cuenta.



Agrega que tiene más de diez y que son un símbolo no solo de su carrera, sino de la tradición que le viene de su familia y del sentido de ser muy, pero muy mexicano.