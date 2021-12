Aleks Syntek lleva tres décadas haciendo lo que quiere, lejos –y hasta en contra– del establecimiento musical, sin importar que lo juzguen o lo dejen por fuera de lo que ‘está sonando’. Diríamos que ha hecho lo que le da la gana.

“Me he mantenido fiel a mi esencia –cuenta en una charla con EL TIEMPO–. Como no he estado en un lugar particular, las corrientes van y vienen y sucumben a la moda, y mi música nunca ha correspondido a eso”.



Raúl Alejandro Escajadillo Peña –el mismo Aleks Syntek– es uno de los artistas del Festival Cassette de este sábado 11 de diciembre en el Centro de eventos de la Autopista Norte (entradas en Tuboleta.com) e incluirá en su repertorio clásicos que lo hicieron brillar: Te soñé, Lo que tú necesitas, Duele el amor, El camino, Mis impulsos sobre ti, De noche en la ciudad, Por volverte a ver y Sexo, pudor y lágrimas, por mencionar algunos.



El cantante y compositor mexicano, famoso por no tener pelos en la lengua, habló sobre su presentación en Colombia, su carrera y su más reciente álbum, Anatomía del amor.

¿Cómo será ese regreso en vivo a Colombia?

He extrañado muchísimo el escenario colombiano y estoy contento de poder estar con ustedes, compartiendo con artistas muy importantes: mi paisana Paulina Rubio, Los Toreros Muertos; del mundo anglosajón, C & C Music Factory e Information Society, y de Colombia, Los Aterciopelados, una banda emblemática del rock latinoamericano. El Festival Cassette es muy variado: hay pop, hay rock, electrónica... está increíble y son puros éxitos los que vamos a presentar, entonces el público va a estar coreando y bailando toda la noche.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente por más de tres décadas?

Lo importante es que me he mantenido fiel a mi filosofía musical, a lo que hago; yo creé mi propio nicho, pero no ahorita, sino desde que empecé, en la década de los 90, y siempre he llevado mi historia musical, lo que a mí me gusta hacer. Recuerdo una anécdota que me ayudó mucho: tuve la oportunidad de abrir un concierto para Soda Stereo cuando estaban en México. Cuando estaba al lado de Gustavo Cerati le comenté: ‘Gustavo, me preocupa que no me ven como parte del rock en México, que no me toman en cuenta’.Y su respuesta me sorprendió: ‘A Soda Stereo tampoco la toman en cuenta en el movimiento rock argentino, y de hecho nos desechan y nos tachan de cursis. No hay opción. Haz tu propia historia, preocúpate por tu nicho, por tu propuesta musical y que el mundo ruede, a ti no te debe interesar estar en una corriente musical’.





Y justamente eso es lo que ha pasado, no he estado en un lugar particular. En este tiempo, cuando todo es urbano, todo es reguetón, yo no me he unido a esa tendencia porque yo sigo |haciendo lo mío como me gusta hacerlo, y creo que eso es lo más importante: ser fiel a tu música.

Propuestas como la suya se convierten en un oasis en medio de un sonido generalizado...

Yo considero lo urbano como una dictadura musical porque ha dejado afuera al bolero, la salsa, la cumbia... todos los géneros musicales han sido desplazados y solamente lo que se escucha es urbano, y eso no está bien, tiene que haber una variedad, una diversidad musical; si no, se convierte esto en una condena. No está padre (bien) que el público esté condenado a escuchar lo mismo todo el tiempo.

Hablemos un poco de Anatomía del amor...

Es un disco con toda la esencia de Aleks Syntek; de hecho, mi esposa dice que es el mejor disco de mi carrera, el que más le gusta. Por alguna razón siento que regresé a la esencia de mis primeros álbumes, puede ser porque en la cuarentena me haya agarrado la nostalgia y haya retomado el sonido de décadas pasadas. Lo cierto es que es un disco muy variado, con canciones muy energéticas, con mucho compromiso social, como La extinción de las especies, Los sueños del mundo, La sinfonía de la creación, El niño del silencio; y otras canciones más románticas –Anatomía del amor, Eclipse de luna, Te vi, Me lleva la vida–. Hay canciones de mucha vibra como Wake Up, que suena muy funky, al estilo de Lo que tú necesitas, y que trae ese mensaje que despierta la conciencia y que el momento es el aquí y el ahora.

Imaginamos que privilegiará sus clásicos en el Festival Cassette.

Sí, aunque cantaré mi más reciente sencillo, Eclipse de luna, para que tengan una idea de lo que es el Aleks Syntek del 2021. No me quiero concentrar en la nostalgia de los 90, hay mucho de dónde escoger de mi repertorio en las décadas del 2000 y 2010.

¿Cómo reinterpreta hoy sus grandes clásicos?

Hay un tema de gratitud con mis canciones, las amo, las defiendo. Siempre que compongo temas soy consciente de que los voy a tener que cantar muchas veces y que no me puedo hartar de ellos; entonces trato de hacer canciones que tengan una vibra muy positiva. Esa es una de las cosas que siento con la música actual, hay demasiadas canciones que vibran bajo, que me deprimen, yo procuro estar en la línea de hacer música que te entusiasme, que te dé fe, que te dé esperanza, que te prenda la pila.



