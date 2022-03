El programa ‘Yo me llamo’ encontró el doble perfecto del cantante Camilo Sesto, Alejandro Tovar León, quien ganó la octava temporada de este ‘reality’ colombiano. Este joven oriundo del Quindío se ganó los corazones de los colombianos y de los jurados del programa.



Alejandro se dedicó en los últimos meses a construir el doble perfecto de Camilo Sesto, pero acá le contaremos un poco más detalles sobre la vida de este gran artista.

Enamorado de la ‘música para planchar’

El joven de 23 años nació en Armenia, Quindío, y se crió en una familia con fuertes raíces del Eje Cafetero. En una entrevista con el programa ‘Talentos’, Alejandro se describe como un soñador empedernido que va en busca de cumplir sus metas y sueños.



Desde muy joven su madre escuchaba la música de Camilo Sesto y desde ese entonces él quedó fascinado con estas melodías que suelen ser conocidas como ‘música para planchar’.



“Me enamoro con sus letras, sus canciones y su presencia escenográfica, a mi madre le debo que sea un apasionado por Camilo Sesto”, afirmó en el mencionado programa.



Tovar anteriormente ya se había presentado al concurso ‘Yo me llamo’, en el 2019, pero lastimosamente fue eliminado en una de las galas. Alejandro no se rindió y siguió preparando su personaje hasta volver a participar en esta nueva edición.



Cuando aparecieron las convocatorias del programa, él estaba debatiendo si quería ser cantante o escoger una carrera profesional que no le gustaba mucho. Decidió dejar sus temores atrás y buscar esa oportunidad que le abriera las puertas al mundo de la música.



Cuando llegó el momento de su audición los jurados no quedaron muy impresionados con su actuación. En su momento, Ampara Grisales le dijo: “Te falta potencia y para mi no te llamas Camilo Sesto”.



Alejandro muy insistente dijo “que él podía dar más de él si se lo permitían”. Aunque no estaban muy convencidos Yeison y César Escola decidieron decirle que sí.



Cuando inició la pandemia Alejandro ya se encontraba trabajando en su personaje.

“Fue muy difícil para mí en los inicios de la pandemia estar sometido al encierro y eso. A parte estaba trabajando mucho el personaje. Tuve momentos fuertes de depresión pero yo sabía que no debía rendirme”, comentó en la entrevista ya mencionada.



Aunque fue un momento duro, siguió adelante y ahora que estamos volviendo a la normalidad luego de la pandemia de covid-19, le han surgido nuevas oportunidades y bendiciones.

El joven artista para lograr una buena interpretación del cantante español, Camilo Sesto, tuvo una preparación a nivel espiritual, vocal, interpretativa y física.

Durante este proceso Alejandro ha recibido el apoyo de los colombianos que lo han ido a ver en distintas presentaciones. “Sentir cómo la gente te aclamaba. Eso me conmovió mucho. A tal punto que los ojos se me pusieron todos encharcaditos”, afirmó.



Su paso por el programa le ha dado confianza en sí mismo, por eso hoy en día es un Alejandro mucho más maduro, entregado, coqueto y mucho más soñador. Sin embargo, el joven cuyabro extraña su esencia y seguro más adelante vendrá un Alejandro para todos los gustos.



Alejandro Tovar ganó el programa ‘Yo me llamo’ por su interpretación de Camilo Sesto. Su premio fue de 500 millones y para celebrar su triunfo se despidió con la canción ‘Melina’, tema con el que audicionó en un principio.

