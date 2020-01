Sanz y Rosalía les ganaron a los colombianos en los Grammy Anglo 2020

España se impuso sobre los colombianos en la entrega de la edición 62 de los Premios Grammy Anglo este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos).



Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony fueron algunos de los artistas latinos que salieron como vencedores en la entrega de lo mejor a la música.



Con su álbum #El disco, el cantante español Alejandro Sanz ganó la categoría 'Best Latin Pop Album' (Mejor disco pop latino). En este mismo nivel competían las producciones 11:11, de Maluma; Fantasía, de Yatra; Vida, de Luis Fonsi, y Montaner, de Ricardo Montaner.

Por su parte, en la categoría Best Latin Rock, Urban or Alternative Album, el premio fue para el álbum El mal querer, de la española Rosalía. En esta categoría también se encontraban los discos X 100pre, de Bad Bunny; Oasis, de J Balvin y Bad Bunny; Indestructible, de Flor De Toloache, y Almadura, de iLe.



La última esperanza colombiana se centraba en la categoría Package (Mejor diseño de empaque), en la que la agrupación Voces del Bullerengue competían con su álbum Anónimas & Resilientes. El premio fue para el álbum Chris Cornell. Los otros competidores eran Hold That Tiker, I,I y Intellexual.



Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los

Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.



De esta forma, las categorías que reconocen a la música latina se dieron a conocer en la gala previa.



La noche estuvo llena de otras curiosidades. Por ejemplo, la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama ahora puede agregar un Grammy a su currículum, tras obtener el premio al mejor álbum narrado, por el audiolibro de sus memorias Becoming.



Pero no se trata del primer Grammy de la familia: su marido, el expresidente Barack Obama, ya había ganado dos en la misma categoría por sus audiolibros.



Entre tanto, a las afueras del Stapples Center, que acogió la gala y es la casa de Los Angeles Lakers, donde el jugador Kobe Bryant –fallecido en un accidente de helicóptero jugó toda su carrera de 20 años–, cientos de fanáticos improvisaron un altar con velas, flores, un álbum y un balón



Con información de Efe y AFP.