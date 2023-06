"Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas", escribió en su cuenta de Twitter el cantante español Alejandro Sanz, en el marco de los rumores de ruptura con su actual pareja.

Queriendo zanjar cualquier especulación sobre su situación sentimental, Sanz ha querido reconocer su amor, a pesar de que en este momento la pareja no pasa por su mejor momento. Según medios españoles Rachel Valdés dejó el hogar que tenía con su esposo en Madrid y ha decidido irse a Barcelona.



Esto suma a la preocupante situación emocional de Alejandro Sanz, que recientemente compartió en sus redes sociales que no se encontraba bien. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", aunque días más tarde matizaba algo su mensaje afirmando: "Aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", fue el mensaje, dejando ver-para muchos-una posible depresión.



Precisamente la psicóloga Pilar Conde, consultada por la revista Hola, dijo que los estados de ánimos en la mayoría de los casos son “temporales” y tienen que ver con lo que sucede alrededor. Además, hay momentos vitales en los que las personas se sienten más tristes de lo usual, por lo que se pueden tratar de periodos de estrés.Por ahora, el cantante está enfocado en mantener su nueva gira de conciertos con el tour 'Sanz en vivo'.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", señala en otro mensaje.



