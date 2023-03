El cantante español Alejandro Sanz se adapta a los tiempos con la publicación de su primer miniálbum, un disco de tres temas con el cantautor venezolano Danny Ocean y con el productor fetiche de C. Tangana, Alizzz, un flirteo con el mundo del urbano latino que invita a imaginar más colaboraciones. ¿Trabajaría también con Tangana y Rosalía?

La respuesta deja ese panorama abierto. "Nunca se sabe. Para mí los dos son grandes artistas y, si se diera la ocasión, claro, por qué no. Me encanta compartir la música", responde . Más allá de las hipótesis, lo que ya es una realidad es ese primer álbum de duración media (o "extended play" en inglés, EP) que lleva por título Correcaminos y que, como canta en el tema homónimo, le ha dado otra velocidad a su carrera.



Puede leer: El pianista clásico más famoso de Spotify revela su amor a Rosalía

"Los tiempos lo piden. Lo que no se puede es estar en medio, entre la época de los discos en los que uno se pasaba seis meses en un estudio para grabar y estos que corren con otra agilidad. Yo tenía estas tres canciones y me quemaban en las manos", alega.

Anticipa, además, que no habrá que esperar al álbum que tome el relevo al previo SANZ (2021) para escuchar más material inédito suyo en los próximos meses. "Iremos teniendo música seguro", indica al advertir las ventajas de este sistema: "Así puedo ir grabando canciones y sacarlas, de forma que todo lo que vaya en el álbum sea escuchado".

Sobre "Correcaminos", la canción bandera de este lanzamiento, cuenta que era la oportunidad que llevaba "bastante tiempo" esperando para trabajar junto a Danny Ocean. "Es uno de los artistas más personales y con más talento que hay, muy original en su forma de hacer las cosas y un tipo que no se da por vencido, que siempre está a la búsqueda de algo mejor, muy sofisticado además en el estudio", señala. Buenas palabras tiene también para el productor del tema, el español Alizzz, especialmente célebre por su trabajo al servicio de artistas como C. Tangana, el uruguayo Jorge Drexler o Amaia Romero.

Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, soy un viajero, un aventurero, soy el 'motherfucking' correcaminos. FACEBOOK

TWITTER

"No había oído hablar de él hasta que me mostraron su trabajo y alguien de mi equipo lo propuso. Es un tipo muy serio y muy sensible en el estudio, también muy testarudo con la excelencia en el sonido, así que nos entendimos muy bien", celebra Sanz.

Como anticipándose a posibles críticas por la deriva estilística del tema, el español canta en la letra: "Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, soy un viajero, un aventurero, soy el 'motherfucking' correcaminos (...). Llevo mezclando urbano con mi música desde hace 20 años, así que no lo considero nada nuevo", responde.



Puede leer: Alci Acosta habla de su emoción al ser parte del Festival Estéreo Pícnic

"No he parado de volar hacia la libertad desde que empecé en esto -comenta-. De hecho, empecé en la música para poder ser libre". Sobre el anuncio de la apertura de una casa museo dedicada a su figura en la localidad de Acalá de los Gazules (sur español), comenta: "Es una maravilla (contar con algo así). Es también un poco un repaso de mi vida, pero más que una casa museo al uso, con objetos, es un lugar donde vivir experiencias sensoriales y escuchar cosas que solo están allí".



EFE