Sanz y su pasión secreta por autores de la música clásica

Una extraña brisa –como si se avecinara una tormenta–, que hace chirriar una vieja señal de metal con los cuatro puntos cardinales, alerta al espectador del video de la nueva canción El trato, del cantautor español Alejandro Sanz, de que algo raro está por pasar.



Y así lo ratifica Sanz cuando aparece en pantalla y canta: “El trato es que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. / El trato es que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. / El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo (...). Dime cómo era el trato. Maldito trato, que dura un rato”.

Tanto la propuesta visual del video como la letra y la música de esta canción tienen una clara estructura in crescendo, como se describen algunas obras de la denominada música clásica (culta, para otros más puristas), en la que Sanz vuelve a sorprender a sus millones de seguidores. Es una canción con la que el español le da una nueva ‘vuelta de tuerca’ a su talento creativo.



Precisamente, este corte es uno de los protagónicos de la nueva producción de Sanz (#Eldisco), que estará presentando este jueves en el Movistar Arena de Bogotá, en el marco de su gira mundial. El próximo sábado cantará en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

#Eldisco se impuso en la reciente edición de los premios Grammy Anglo, en la categoría de mejor álbum de pop latino.



En conversación telefónica con EL TIEMPO, Sanz se mostró sorprendido y alegre con esta singular mirada sobre su canción El trato, porque le permitió confesar una faceta que tal vez hace parte de su ‘jardín secreto’: su amor por ciertos compositores de la música clásica.

Alejandro Sanz El Trato Alejandro Sanz El Trato Sanz en las montañas de Asturias (España).

Para un seguidor habitual de esta música, El trato tiene una estructura que va envolviendo al oyente con una cadencia que, por momentos, recuerda al famoso Bolero de Ravel.



“La verdad es que los contemporáneos clásicos para mí siempre han sido una escuela a la hora de componer, tanto Ravel como Debussy y todos estos grandes. Esa forma de componer yo la he usado mucho a lo largo de mi vida. Es un crescendo constante que te va llevando hacia un lugar”, explica Sanz, que supera los 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.



El cantante anota que El trato surge de una especie de “nostalgia interna y de esa resignación ante determinadas situaciones de la vida”, tan presente en muchas otras de sus composiciones.



Sanz tenía claro que la fuerza y magia de esta canción debían tener un tratamiento especial a la hora de llevarla a un formato visual.



Al bromear con los formatos actuales, él anota que “el video debía alejarse de las bailarinas y los carros costosos” para ofrecer una propuesta estética diferente, de corte surrealista.

Esa misma obsesión, por ejemplo, que tiene el son cubano por el ritmo lo tiene también el flamenco. Hay muchos puntos de conexión que hacen que para mí sea muy atractivo contar con todos esos

“Había que tratar esa canción en el aspecto visual con la misma certeza como estaba compuesta. Y realmente queríamos mostrar ese camino que hace una persona desde que hace un trato hasta que lo rompe”, dice Sanz. El video se grabó en las escarpadas montañas de la región española de Asturias, que, como él acota, “te hacen contener el aliento”.



#Eldisco incluye un total de diez cortes musicales, en los que el español también canta en colaboración con artistas como Camila Cabello (Mi persona favorita), Nicky Jam (Back In The City), Residente (Los lugares) y la cantautora catalana Judit Neddermann (Este segundo). También, combina su sello español con los ritmos de América Latina, como el son cubano y el sabor caribeño de Puerto Rico.



“Lo que pasa es que todos estos ritmos han formado parte de mi vida desde hace muchos años. El son cubano y los sonidos de Residente están en mi cultura desde cuando me moví a vivir a Miami. Esa misma obsesión, por ejemplo, que tiene el son cubano por el ritmo lo tiene también el flamenco. Entonces, hay muchos puntos de conexión que hacen que para mí sea muy atractivo contar con todos esos”, explica.



Según informan los organizadores de ‘#LaGira’, el espectáculo de mañana promete un despliegue de cerca de mil metros cuadrados de pantallas led, con un contenido audiovisual de alta definición diseñado especialmente. Sanz estará acompañado de una banda de seis hombres y seis mujeres. Y cantará con su amigo, Carlos Vives.

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Restrebooks