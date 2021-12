Imponente, pegada a un edificio grande en el centro de Hollywood, la valla publicitaria decía algo como: “Felicitaciones, Alejandro Sanz”, tenía su foto y abajo seguía: “El cantautor español cumple 30 años de carrera y los celebra con una estrella en el Paseo de la Fama”. Algo así.

A unas pocas cuadras de la pancarta, la estrella, dorada sobre loza negra, había sido grabada esa semana y quedó justo al frente del legendario edificio de Capitol Records, en el norte de Los Ángeles, California (Estados Unidos).



Allí mismo, en el estudio en el que grabaron The Beatles y Frank Sinatra, Alejandro Sanz nos recibió a un grupo de periodistas el viernes 1.º de octubre para oír, antes que todo el mundo, su álbum Sanz, que salió el 10 de diciembre.



Luego de oír sus diez canciones, de tomar vino y comer pasabocas, Sanz dio algunas palabras, dio las gracias. “Este es mi álbum más autobiográfico, más íntimo. Yo mismo lo produje”, dijo. “Es un homenaje a mis padres, en gran medida”, también dijo.



Esa intención de hacer un álbum autorreferencial se nota en las diez canciones, pero sobre todo en la primera, Bio, en la que cuenta “detalles de su vida que quizás muchos no conocían”.



Ese sábado, Sanz, con su calidez conocida, recibió a EL TIEMPO en otro de los estudios de Capitol para conversar.

En su canción 'Bio', usted dice que no le gusta el fútbol. Pero yo recuerdo muy bien que en el 2010 usted prometió que, si España ganaba el mundial, se rapaba la cabeza. Y lo hizo.

Sí. Sí, bueno, es que el mundial no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Ja, ja, ja. En realidad, no me gustaba el fútbol cuando era chico. No me atraía. Lo único que me gustaba era la música y todo lo que tenía que ver con la introspección. Pero cuando murió mi padre parece que me poseyó ese espíritu, porque él sí veía todo el fútbol del mundo. De repente me vi forofo del Madrid, viendo los partidos. Y bueno, creo que fue una manera de recuperar a mi padre, de tenerle siempre presente.

Esta, como tantas otras de las suyas, es una canción con gran carga poética. ¿Cómo describiría su relación con la poesía y la literatura?

¡Mi padre vendía libros! Antes de tener su grupo, porque él cantaba, pues se dedicaba a eso. Y todos los que no conseguía vender, los teníamos en mi casa. Y, por entonces, había un solo televisor en el salón, que era el único. De resto, había libros por todas partes. Abrías los armarios y aparecían. Para mí eran como juguetes. Empecé a leer muy joven, muy pronto. Y leía de una manera ávida: dos, tres libros a la vez. Eso, creo, marcó mucho mi manera de escribir y de entender la música.

Hay varias imágenes que usted crea que enrarecen la realidad. En este álbum, concretamente, me impresionó la de los ‘mares de miel’...

Eso es parte de la música, que, como otras disciplinas artísticas, intenta provocar y transformar la realidad. Se trata de crear imágenes en tu cabeza a partir de estímulos únicamente sonoros. Eso simplemente es magia, es alquimia.



¿Escribir se hace más fácil con el tiempo?

Cada vez es más complicado que te sorprendan las cosas que te tienen que sorprender para poder escribir. Pero hay mecanismos para combatir eso. A mí me sirvió mucho leer poesía. Cuando uno dura mucho tiempo sin leer, se atrofia la capacidad para construir versos, estrofas, para rimar correctamente. Y que salga de forma fluida, no como un ejercicio artificial. Si veo que me falta inspiración, repaso a mis poetas favoritos.

¿Cuáles son esos poetas?

Para mí, el romántico número uno es Bécquer. Es el de cabecera, el que hay que leer. Después están algunos como Cernuda o Neruda. García Lorca. En fin.

De hecho, en varias de sus canciones hay partes casi declamadas, no cantadas. Eso también lo acerca a la tradición de la música urbana…

Siempre he intentado ser ecléctico. Quizás algunos no lo recuerden, pero hace 15 años Shakira y yo sacamos La tortura, que era una música urbana. He jugado con la música, y me parece que eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Además, la música urbana es muy rica y lleva muchos años aportándole a otros géneros. Y, sinceramente, a mí siempre me ha gustado. Ahí hay un mundo que me interesa mucho.

¿También le interesa la música cubana?

Cuando me fui a vivir a Miami, me llegó mucho esa música, me impregnó y se quedó pegada en mis canciones. De hecho, hice un par de discos con un productor cubano que les dejó mucho sabor. En general, la música latinoamericana está llena de matices que a mí me interesan muchísimo. Para un flamenco empedernido, como yo, todo lo que tenga esa riqueza rítmica, esa complejidad, es fascinante. Casan muy bien el flamenco con la música latina, con el hip hop, con todo eso.

En concreto, ¿cómo es su relación con la música colombiana? ¿Con el productor Julio Reyes Copello o con Shakira?

He trabajado con muchos colombianos y todos esos proyectos han sido fructíferos. La verdad es que tengo muy buena química con los músicos colombianos. Julio Reyes es mi hermano. Es un tipo al que quiero muchísimo. Está preparadísimo, tiene un corazón increíble. Es muy fácil trabajar con él. Shakira es como un terremoto. También es como si fuera de mi familia. Nos seguimos hablando, nos contamos nuestras cosas. Creo que no hay una artista latina que haya logrado todo lo que ella ha podido hacer. Y, bueno, también me llevo muy bien con Carlos Vives, con Juanes, con Chabuco.



Al revisar su discografía, descubrí el álbum que hizo como Alejandro Magno…

Sí, ja, ja.

En su artículo de Wikipedia dice que usted casi nunca habla de eso...

Vamos a decirles a los de Wikipedia, también, las cosas de las que no hablan ellos.



Dijo, y soltó una carcajada. Es un tipo con buen humor. Se notaba que estaba contento. Y no le faltaban razones: estaba estrenando estrella en Hollywood, estaba presentando su álbum nuevo y estaba celebrando 30 años de una carrera brillante, con más de diez discos, cuatro premios Grammy y una veintena de Grammy Latinos. Su fama y reputación son difíciles de comparar.

¿Qué tanto queda de ese Alejandro Magno? ¿Por qué no incluye ese álbum en su obra?

Ese disco salió mucho antes de que yo… O sea, mi primer disco, para mí, siempre ha sido Viviendo deprisa. Fue el primero que compuse y que hice con la música que me gustaba hacer. Lo anterior fue muy divertido, porque lo hice con grandes amigos. Era un experimento maravilloso con el que la pasamos muy bien. Pero, sinceramente, en mi repertorio no caben esas canciones. Es una cosa que hice con 17, 18 años. Y que, bueno, tenía la gracia de la movida madrileña, que casi estaba desapareciendo. Tenía ese tinte. Lo recuerdo con mucho cariño, pero no entra en mi repertorio.

Ayer, en la sesión de escucha de su álbum, le oí decir que ‘las canciones no son chorizos' que se venden como si nada. ¿A qué se refería?

No son chorizos. Por eso no quise sacar este álbum por singles. Se ha puesto muy de moda sacar un sencillo, luego otro y otro. Lo respeto, pero la forma en la que yo entiendo la música es otra. Es una manera más curada. Que cada canción tenga su propia vida, su personalidad y su espacio. No queremos sacar sencillos, sino canciones. Creo que esa ansiedad de sacar entregas cada mes se contagia. Además, no es correcto llamarles a los singles “sencillos”, cuando de sencillos no tienen nada.



Esta es una pregunta obligada: ¿qué se siente ver su nombre en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood?

Llevo como dos días en una nube, ¿sabes? Es algo muy bonito. Ayer intentaba explicarlo, pero no es fácil ponerlo en palabras. Uno tiene sus sueños y pelea por hacer música, por subirse a un escenario, por darle algo a la gente. Lo que decía ayer, ¿te acuerdas? Pero ya ver mi nombre en una estrella grabado para siempre en las calles de esta ciudad es algo increíble. Tengo un sobrino que es un cerebrito, y ayer me daba un dato: hay 2.700 estrellas de Hollywood, o sea que el porcentaje de personas que tienen una en el camino de la fama es de cero, coma cero, cero, cero, cero, etcétera.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Twitter: @mateoariasortiz