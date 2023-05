El cantante español Alejandro Sanz anunció este martes en su cuenta de Twitter que aunque "no termina de llegar la luz", parece que está mejor y aprovecha para agradecer las muestras de cariño recibidas tras comunicar que no se encontraba bien.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira", ha escrito el artista.



Estas palabras del cantante llegan después de que hace unos días, por el mismo medio, confesara que no se encontraba anímicamente bien. Sanz, uno de los cantantes más internacionales de España y muy conocido en Latinoamérica, no tiene intención de suspender la gira 'Sanz en vivo', de la que tiene más de sesenta fechas programadas en 2023.

La gira incluye países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, para luego regresar a España en verano. "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", señala en su escrito.



"Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", concluye el mensaje por el que ya ha recibido innumerables muestras de apoyo, entre ellas de Chenoa o Raquel Perera, su expareja.

El 27 de mayo el cantante dio a conocer que su estado de ánimo no era el de siempre. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", con el que visibilizó un problema de salud mental del que intenta recuperarse.



EFE