Alejandro Sanz anunció por medio de sus redes sociales, a finales de 2022, su gira ‘Sans en vivo’, con la cual visitaría a México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y España.



El cantante afirmó que durante sus presentaciones traería consigo su colaboración con Danny Ocean, ‘Correcaminos’, que hace parte de una producción extendida con tres canciones.



Fue tanta la emoción de sus seguidores por esta nueva gira que después de anunciar las fechas de sus presentaciones, en tan solo 24 horas logró agotar sus primeras seis fechas en México.

Al anunciar su gira, Sanz afirmó que tendría dos presentaciones en Colombia, las cuales se levarían a cabo en las ciudades de Medellín y Bogotá; no obstante, la Taquilla Live, entidad responsable de la venta de las boletas, aseguró por medio de un comunicado que la fecha pasaría del 13 al 14 de abril en el Coliseo Live, según informó el medio Infobae.



Además, para sorpresa de sus seguidores, al momento de ingresar a la página web oficial del cantante español, ya no aparecía la fecha en la que se presentaría en la ciudad de Medellín.



No obstante, los organizadores de la presentación en Bogotá, aclararon a quienes ya habían adquirido sus entradas para la fecha anterior, que estas serían válidas para la nueva fecha.

La gira ‘Sanz en vivo’ llega a la capital de país recargada de montajes audiovisuales nunca jamás vistos durante su carrera, pues allí pondrá en práctica una puesta en escena que lo ha caracterizado durante sus 32 años de carrera.

Finalmente, para quienes no lograron comprar entradas para los conciertos, el pasado 14 de marzo, Sanz anunció, por medio de su cuenta de Instagram, las nuevas fechas de su gira.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS