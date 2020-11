Ziggy Marley y su ‘reggae’ jamaiquino para la familia

A David Nesta Marley (Kingston, 1968) lo llaman Ziggy porque así lo apodó su padre, el legendario músico jamaiquino Bob Marley. Semejante legado no le ha significado un peso. Al contrario: ha honrado su apellido construyendo una carrera prominente en el reggae y el dancehall. Después de más de 30 años de trayectoria y de lanzar más de 15 discos, Ziggy decidió apostarle por segunda vez a un proyecto de música para niños, inspirado en su propia familia.



¿Cuánto tiempo le llevó escribir todas las canciones para este nuevo álbum?

No mucho. Este álbum se terminó durante la cuarentena, por lo que probablemente me tomó un mes terminar el disco completo. Es un álbum inspirado en mi hijo de cuatro años. Yo sentí que era necesario en este momento, siento que ese era mi propósito porque tener hijos lo pone a uno en una situación como esta. Yo sentí que necesitábamos ser parte de eso. Esa fue mi intuición, eso fue lo que me llegó.

Sí, eso también es una gran intuición porque muchos padres ahora están con los niños las 24 horas del día, los siete días de la semana, y no para todos es fácil.

Sí, no para todos, pero podemos aprender de ello. Después de pasar semanas y meses con los niños pensé: espera un minuto... pero no pasamos mucho tiempo con nuestros hijos porque están en la escuela la mayor parte del tiempo. La mayoría de los niños se supone que deben crecer con los padres, pero crecen en el sistema escolar y con sus amigos. Así que lo tomé como algo positivo. Ahora veo por qué estoy llegando a esta conclusión. Porque una vez que volvamos a la normalidad y los niños regresen a la escuela, todavía voy a querer pasar más tiempo con ellos, porque no podrán pasar más tiempo conmigo.

Uno pensaría que solo porque los hijos comparten nuestra herencia genética, entonces lo tiene uno todo resuelto. Pero luego llega la cuarentena y comienza a decir: ‘¡Dios mío, esta es una persona completamente diferente de la que creí!’.

Bueno, es verdad. Siento que maduran más cuando pasan más tiempo conmigo. Aprender de mí, no solo por mí. No solo enseñándoles, sino simplemente estando allí más tiempo. Ellos aprenden más sobre lo que es ser una persona responsable, educada. Están aprendiendo más de mí que de un maestro en la escuela. Para mí y para mis hijos ha sido un momento muy importante.



Además de la inspiración para el álbum, ¿qué más ha aprendido de los niños en estos meses?

Creo que esto me está enseñando a tener más paciencia. Cuando los niños están en casa, todos quieren algo, y uno quiere un descanso. Estoy aprendiendo a estar más tranquilo y a respirar.

Tengo entendido que la mascota de la familia también está involucrada en la grabación del álbum...

El perro fue una gran parte del proceso de crecimiento y de estar con otra criatura. Otro ser vivo que no es humano nos conecta con todo el universo, la naturaleza y la espiritualidad. Mis hijos nunca antes habían tenido mascotas, mi esposa nunca antes había tenido mascotas. Yo crecí con perros, pero ha pasado un tiempo desde que tuve un perro, así que pude observar que este era otro ser vivo. Una inspiración también.

Hablemos del estado de la cultura reggae y la cultura negra en este momento. Comencemos con la música. ¿Cuál es su postura con respecto a la revolución del reggae y del dancehall?

Bueno, cada generación pone su propia versión de algo que es tradicional o cultural. Ha estado sucediendo desde los 80. Después de la muerte de mi padre hubo un cambio total en la música, en la cultura y en la influencia que llegó a los jóvenes en Jamaica. Desde entonces hemos tenido diferentes influencias. No estaba tan americanizado en ese momento. Pero luego la música que influyó en los jóvenes y la cultura se volvió más materialista, más sexual, más violenta, y siento que hubo una generación que no tenía ese elemento espiritual en la música. Y así lo perdimos. En términos de música inspiradora, que inspira cambios positivos en el mundo, no solo entretenimiento, perdimos algo de eso. Pero está regresando con el grupo de jóvenes que vienen ahora... que yo diría que es probablemente la cuarta generación de música reggae. La generación de mi padre es la primera, mi generación es la segunda, luego hubo una generación después de mí y luego esta. Vemos que la conciencia y la idea de espiritualidad están regresando más a la música ahora, así que lo aprecio, lo aprecio.

Entiendo que recuperó sus masters después de un tiempo, un tiempo de no tenerlos, o no poseerlos ¿no?

Eso es algo que aprendí de mis padres. Comenzaron como independientes, vendiendo discos en bicicletas. Mi padre era un hombre de negocios, mucha gente no sabe eso. Él fundó su propio sello discográfico, su propia fábrica de discos, imprimió sus propias camisetas en aquellos días, abrió su propia tienda de discos. En ese momento había compañías que tomaban la mejor parte financiera de la música y le daban al artista solo un mínimo. Entonces ese espíritu de independencia me fue inculcado desde muy joven. Así que yo soy dueño de mi música.

Como parte de los Marley, ¿cuál es su opinión sobre el movimiento Black Lives Matter y sobre lo que está sucediendo ahora?

No podemos hacernos los de la vista gorda con estas cosas que están sucediendo en Estados Unidos, especialmente. No puedo sondear el racismo. No entiendo por qué esa idea aún no ha sido borrada de la conciencia de la humanidad, porque no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido para los políticos y la gente que quiere tener el poder. Y entonces la gente tiene que rebelarse. Ha estado sucediendo durante 400 o 500 años, por lo que continuará sucediendo mientras la gente vea que dentro del sistema todavía hay un sesgo hacia las personas de color. La gente pobre, la gente de diferentes etnias, todavía hay algo mal ahí. Así que queremos apoyar el movimiento de la gente en este esfuerzo. Queremos que sea un movimiento pacífico, pero que tiene que molestar, tiene que ser perturbador.



¿Está a favor de la desfinanciación de la policía, Ziggy?

Depende de cuánto dinero esté recibiendo la policía ahora y para qué lo estén usando. Porque si le doy dinero a la policía y lo están usando para brutalizarme, ¡tengo que quitarles el dinero que están usando para hacerlo! Si están tomando el dinero para poner más armas y comprar tanques para atropellar a la gente, entonces quitemos ese dinero. Pero si están usando ese dinero para desarrollar mejores métodos de capacitación que puedan ayudar al oficial de policía a comunicarse mejor con la comunidad y tener una mejor relación con ella, entonces, aquí está el dinero. No es blanco o negro. Hay matices que tenemos que analizar. Desfinanciar a la policía no es una idea general de simplemente: ‘Oh, simplemente tomemos el dinero de la policía’. ¡No! Hay buena policía, hay mala policía.

Cuando todo esto termine, ¿qué le gustaría que cambie en su vida y la vida de sus hijos?

Escucha, hombre. Podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos como especie. Como especie humana. Si realmente queremos un mundo mejor, podemos lograrlo, no es difícil. Es solo liderazgo, son solo las personas en la cima, que las personas colocan en el poder, las que necesitan dar el paso. No hay nada imposible. Para mí sería simplemente menos divisiones entre la gente del planeta. Más apoyo entre nosotros, podemos ayudar... podemos alimentar a todos. Podemos cuidar el planeta. No es imposible, me refiero a que alguna corporación podría perder algo de dinero por un minuto, pero podrían encontrar otra manera. ¿Por qué estamos deforestando?, ¿por qué estamos talando en el Amazonas?, ¿no entendemos que los árboles son los que nos dan oxígeno?, ¿por qué estamos negando el problema del planeta? No me gusta, no tiene ningún sentido para mí. Me gustaría ver el poder fuera de las manos de, digamos, corporaciones o la influencia del dinero en el sistema político que gobierna a la gente. Necesitamos un mejor liderazgo. Y espero que nuestros niños lleguen a ser mejores líderes que nosotros. Porque estos líderes son terribles. ¿Cuál es la meta, cuál es el sueño, cuál es la agenda de los líderes de hoy? No parece ser algo que beneficie a la mayoría de la humanidad. Es beneficioso para una pequeña parte de la humanidad. ¿Quién tiene la agenda de la mayoría de la humanidad para el planeta Tierra? No solo para un país, un partido, o una raza. Necesitamos una agenda que se dirija a todo el planeta.



ALEJANDRO MARÍN *

Director de la emisora LA X

Para EL TIEMPO* Experto musical, ‘podcaster’ y autor del libro ‘Historia secreta de la música’ (2019).

​Escuche el pódcast de esta entrevista en la web de La X: www.laxmasmusica.com. Y vea el programa de televisión de Alejandro Marín, ‘#ElPodcast’, todos los lunes, a las 10 de la noche, por el Canal Trece.