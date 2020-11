‘Me encanta explorar géneros y ritmos musicales’: Alejandro González

El cantante bogotano Alejandro González es una persona versátil. Tiene la curiosidad como marca. No solo se le ha medido al tropipop, en el que inició su exitosa carrera en la banda Bonka, sino que ha entrado como solista a la ranchera y a la música popular. Y ahora se le midió al vallenato.



“Siento que me gusta explorar géneros y ritmos. Eso hace parte de mi identidad como artista. Los Guilty pleasures son tres vallenatos clásicos traídos a un ritmo actual. Y hace parte de esa exploración”, explica sobre su nuevo proyecto, que ya se puede oír en las plataformas digitales.

La creciente, El osito dormilón y Olvídala fueron canciones que oía desde que era chiquito. De esas que uno oía cuando estaba solo o en un fiesta con amigos, y ese fue el sentimiento que quise revivir con estas versiones”, agrega González.



En estas canciones, el artista invitó nuevos talentos como Alejandro Santamaría y la nueva agrupación bogotana NN, que, además, cuenta entre sus integrantes con un hermano de González. “Nos debíamos una canción juntos”. El cantante también hace parte de Hombres a la plancha, que agotó boletería.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?



A Carlos Vives.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El piano.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?



Hasta ahora, no. Las que he escrito las canto feliz.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



La misma que no he escrito.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Al estudio de grabación. Es mi santuario para hacer música.



¿Qué canción lo hace llorar?



Un bolero que se llama Espérame en el cielo.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con Elvis. La energía de ese señor en la tarima era impresionante.



¿Beatles o Rolling Stones?



Beatles.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha sido parte del público?



Maroon 5, John Mayer y David Gilmour.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



Vida de Rico, de Camilo; Ven, de Fonseca; La estrategia, de Cali y el Dandee; Mi primer millón, de Bacilos, y Tengo Fe, de Carlos Vives.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



El problema.



¿Canta en la ducha?



¡Siempre canto en la ducha! Por estos días ando cantando los vallenatos de los Guilty pleasures.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?



No sé cómo se llama, pero la letra es: “Oh, Jesús, ven a mí, ilumina el camino...”.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



¡Uy! Es como preguntar que a cuál de los hijos se quiere más..., pero me gusta mucho cantar Celosa.



¿Dónde le cantó por última vez el Happy Birthday a su pareja?



En el apartamento, gracias a la cuarentena.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Banana Pancakes.

¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Va a parecer mentira, pero el primero ya como profesionales fue con Bonka en El Campín. En un concierto con una emisora.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Clásicos de la provincia.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



Seguro alguna de Blink 182.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?



Los monitores en el estudio. Me gusta ponerlos a todo volumen y estudiar bien las canciones.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



No tengo una fiesta hace mucho (ja, ja, ja)..., pero pondría los Guilty pleasures.

CARLOS RESTREPO

CULTURA

