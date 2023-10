Alejandro Fernández llora la muerte de su gran amigo Osbaldo Guzmán: ¿quién era?

El cantante mexicano Alejandro Fernández está de luto: en sus redes sociales compartió su tristeza por la partida de Osbaldo Guzmán, uno de sus grandes amigos.



"Siempre duele cuando un amigo parte, pero cuando alguien de la familia se va, se lleva un cacho de nosotros hasta su destino final. No obstante, este personaje nos dejó muchísimo más de lo que se llevó", escribió en un post de Instagram que acompaña con la foto de su amigo.



Osbaldo Guzmán era uno de los instrumentistas que acompañaba a Alejandro Fernández en sus conciertos y en las grabaciones de sus canciones de este género.



"Osbaldo: Gracias por ponerle una sonrisa a este mariachi y a la música que nos llevó juntos a todos lados. Te extrañaremos y te recordaremos a cada momento. Te queremos, hermano", agregó.

Fernández no reveló las causas de la muerte de su amigo Osbaldo, pero trascendió que podría estar lidiando con alguna enfermedad delicada, pues el año pasado, el músico debió ausentarse.



La relación entre Guzmán y Fernández se prolongó durante tres décadas y el 'Potrillo' lo consideraba como "un miembro de su familia".



El hijo de Vicente Fernández también le rindió tributo a su amigo, durante un concierto en el Allstate Arena, en Chigago, Estados Unidos.

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales por reclamarle a su público por la poca interacción. En las imágenes se puede observar al "Potrillo" arriba del escenario interpretando "Me dediqué a perderte", uno de sus mayores éxitos, y aunque esperaba que el público coreará con él la canción, no obtuvo la respuesta que esperaba, lo que al parecer no le gustó.

