La cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída en el escenario de la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, este fue celebrado en el Centro Kennedy de Washington. Este accidente pudo terminar en fractura y sus doctores ya le habían avisado que esto podía ocurrir.

La ‘Reina de los corazones’ recientemente se presentó en la feria de Pachuca y allá fue interrogada por el medio nacional ‘Ventaneando’. Guzmán comentó que en ese momento le dolió mucho su cadera cuando no pudo sostenerse en el escenario mientras cantaba.



“Tengo muchas cirugías en esa parte de la cadera, entonces no tengo tanta fortaleza, pienso que nada me limita, pero tengo que ser consciente, estaba muy contenta esa noche; nunca pensé que me fuera a pasar y fue un dolor espantoso”, afirmó.



Tras lo ocurrido, la cantante confesó que vivió un duelo con su cuerpo ya que este nunca le había fallado antes.

“Este fue un duelo con mi cuerpo, nunca me había fallado, y tengo que estar consciente que tengo 54 años y de que no puedo bailar y saltar como antes, aunque no puedo controlar eso”, dijo.



“Traía el fémur totalmente salido me hicieron unos rayos x; yo me agarraba la prótesis para que no me la rompieran, me pusieron no sé cuántas cosas y me acuerdo que me dijeron que no dejara de respirar porque me tendrían que haber entubado, entonces yo respiraba muy hondo y me dice una enfermera ‘ya te la metieron’ (la pierna)”, contó.



La mexicana aseguró que fue un momento traumático, a pesar de que no sintió miedo.



“Lo que pasaba es que no me podía mover, no me podía parar, me acuerdo del director musical siguiendo con las canciones que tenía que haber cantado, pero fue traumático el ver que llegaron a ayudarme me entablillaron y yo no quería que me rompieran mi cadera”, relató.

Por ahora, Alejandra no podrá utilizar tacones ya que pueden ser muy peligrosos para ella. Por esta razón, en Pachuca utilizó botas gruesas. Además, confesó que se recuperó en la playa y que su mayor medicina son las personas que la siguen.



En lo que queda de este año, la rockera tiene varias presentaciones planeadas en México y en Estados Unidos. Además regresará el próximo año al Centro Kennedy de Washington para terminar su show.

