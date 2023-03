“Voy a llevar un repertorio viejito, pero bonito”, dice emocionado Alci Acosta, uno de los grandes de los boleros y música para corazones fracturados por el amor o el desengaño, al referirse a su concierto en la nueva edición del Festival Estéreo Pícnic, que comienza mañana y se extenderá hasta el domingo en el Campo de Golf Briceño, en la vía Bogotá Sopó.

‘La copa rota’, ‘Traicionera’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘No renunciaré’, y ‘Contragolpe‘, sonarán en este encuentro en el que reinará la música electrónica, el reguetón, el pop y el hip hop. “Estamos preparados para hacer un show bien bonito y esperando que la gente lo disfrute”, le dijo a EL TIEMPO, Acosta, quien tocará el sábado, a las 5:15 p. m., en el escenario Adidas.



Desde antes de la pandemia, los organizadores del Estéreo Picnic le extendieron la invitación.



“En ese momento estaba muy dudoso de aceptar, pero ya dimos el sí y vamos a estar en el escenario”, recalcó el cantante de Soledad (Atlántico).

“Yo, al comienzo, pensé que mis fanáticos eran gente de 40 años en adelante, pero no. He visto que mis seguidores también son gente joven, muchachos de 15 a 25 años cantan mis canciones y asisten a mis espectáculos, y entonces eso me da pie a mantenerme un poquito más, de estos 58 años de carrera”, finaliza emocionado Alci Acosta.



Otros imperdibles en el Estéreo Pícnic

Encabeza esta lista Bilie Eilish. Estrella indiscutible del pop de esta generación, ha ganado siete Premios Grammy, tiene un Óscar, un Globo de Oro y música hipnótica. Y tiene éxitos como ‘Lovely’, ‘Copicat’ y ‘No Time to Die’, esta última de la cinta homónima de James Bond.

Así como Blondie, banda neoyorquina comandada por Debbie Harry y que vendrá al festival para dar cátedra de nostalgia con hits como ‘Call Me’, ‘Rapture’ y ‘The Tide is High’.

Otro de los más esperados es Bizarrap, el productor argentino o, mejor, el rey midas de la escena urbana, artífice del éxito de su 'Music Session # 53 con Shakira’, quien llegará a demostrar su talento ahora en el escenario.

También hay mucha expectativa por Aurora. Desde Noruega esta cantante le va a dar otro tono al festival, con un pop etéreo y casi atmosférico tras una carrera en ascenso que comenzó en el 2012.

Mientras que Kali Uchis estará para afianzar su poderío musical. La colombiana que le ha dado un nuevo sabor al R&B y al soul regresa para poner a bailar con canciones como ‘Dead to Me’, ‘No hay ley’ y ‘Telepatía’.

