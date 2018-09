'Atenta contra mis principios hacer el mismo disco todos los años'

Por bien que suene 'Vivo pensando en ti', el dúo de Felipe Peláez y Maluma, no quiere decir que el cantante colombo-venezolano haya desertado del vallenato. Peláez da un parte de tranquilidad a la hora de presentar su álbum 'Ponle actitud', porque buscó un balance entre las fusiones que parecen haberse vuelto obligatorias en la música comercial actual y el sonido que le dio bases a su carrera como intérprete y compositor.

Por eso explica que en esa búsqueda de balance, grabó 14 canciones, algunas de “esa línea fusionadita” -describe el cantautor colombo-venezolano-, como la que hizo con Maluma o la que hizo con Nacho y Noriel (titulada 'No te creo'). Pero hay nueve a las que Peláez les pone la etiqueta de “mi vallenato de siempre”, en las que el artista que interpretó 'El amor más grande del planeta', 'Tu hombre soy yo' y 'Tan natural' sigue firme con el género que lo vio nacer. Aunque, nunca ha sido purista.

“Le apostamos al balance en todo –dice de 'Ponle actitud'–. También en las temáticas. Pensamos en canciones para todos los escenarios posibles: despecho, amor, parranda, clásico. También pensamos en todas las edades, incluso las de esta generación nueva que se ha convertido en un reto a conquistar”.



¿Cómo llegó a coquetear con lo urbano?



Desde que comenzamos con 'Borracha' y le dijimos al mundo: “Aquí venimos con una onda chévere”, la gente me conoce y sabe que esto no es un ejercicio hecho de la noche a la mañana. Pero parto de un principio elemental, que existe desde Alí Babá, con el que se pueden fortalecer los géneros: “La unión hace la fuerza”.



Es una estrategia sana e inteligente porque para mí es divertido sentarme a hacer música con personajes que no tienen nada que ver con lo que hago habitualmente y tomar la guitarra y darle rienda suelta a mi música, escribiendo con ellos. Luego, intentar meter mi matriz con un productor que se ha ganado 30 premios Grammy y decirle: “Un momentico, a esto hay que meterle caja, guacharaca y acordeón”, ¡Es lo más!



Obviamente, no voy a grabar todo un álbum con la misma dinámica, pero sí puedo apostarle a sacarle provecho a mi musicalidad, no puedo quedarme cruzado de brazos. Atenta contra mis principios hacer el mismo disco todos los años.

Hubo nuevas formas de componer esta vez...



Decidí sacarle provecho a algo que no había hecho. Son unos talleres que ellos llaman Sony Secret Sessions, la triple ‘S’. No es más que reunirse durante una jornada de 8 a 10 horas, con tres autores reconocidos, a hacer una canción. Hasta que los cuatro no aprobamos la línea melódica o una frase contundente, no seguimos.



Así nacieron 'Vivo pensando en ti' y 'No te creo'. La experiencia es fabulosa, entonces, en este álbum vengo como coautor de cinco canciones y dos sí son solo mías.

Son unos talleres que ellos llaman Sony Secret Sessions, la triple ‘S’. No es más que reunirse durante una jornada de 8 a 10 horas, con tres autores reconocidos, a hacer una canción FACEBOOK

TWITTER

¿Qué satisfacción le dejaron estas sesiones?



Me di cuenta de que he ido por buen camino. A la mayoría de los autores ya los conocía o me conocían, me tenían bien referenciado. Es un ejercicio en el pruebas tu musicalidad y es bueno trabajar así. Nosotros los vallenatos casi siempre hemos trabajado en solitario, pero esta dinámica prueba lo que dije antes, que la unión hace la fuerza.



Hablemos del repertorio...



'Está Señora', de Wilfran Castillo; aquí volví a grabar con el maestro Gilberto Santa Rosa. Fue una interpretación acústica, un concierto hermoso: dos guitarras y la Sinfónica de Monterrey. Y hay una de vallenato sabroso, parrandero, llamada 'Que me quiera', que hice con Silvestre Dangond e Iván Villazón.



Pronto comienza su temporada de 'shows' tipo recital, más íntimos. El de Bogotá es el 4 de octubre...



La salida del disco ha sido un motivo para celebrar ‘De otra manera’–así se llama el concierto–. Es la continuidad de la gira nacional de recitales hace tres años. El 'show' viene renovado: nuevas historias, nuevos arreglos musicales. Estoy dichoso de este formato en las tablas. Tiene un contenido visual dinámico.

El primer 'show' arranca en Bogotá, el 4 de octubre; sigue en Pereira, el 11, y Medellín, el 25. Es bacanísimo porque me permite interactuar con la gente, reír, llorar, bailar y mamar gallo... ahora, sí se acerca más a un 'stand up comedy', porque antes estaba sentado en la sala, dos horas tocando guitarra. Ahora, estaré caminando y tomaré la guitarra de vez en cuando. Antes éramos solo dos músicos, ahora somos seis y tres en lo audiovisual.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Lilangmartin