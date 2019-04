Alba Pérez del Río y el éxito de su ‘Jardín de moras’

A la escritora y periodista Alba Pérez del Río le habían contado que sus coterráneos, los barranquilleros, no leían.



Pero fue en Barranquilla donde las copias de 'Jardín de moras', su primer libro, que vio la luz en 2002, a través de Akal, editorial que lo publicó en Madrid (España), se vendieron todas, hasta el punto de que se vio obligada a sacar una segunda edición, que acaba de salir y será presentada en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

En la tranquilidad de su apartamento en el norte de la capital del Atlántico, donde pasa algunas temporadas cuando no está en España, la también cineasta explicó que se trata de una novela que publicó hace 16 años, pero apenas a finales de 2018 recuperó sus derechos de distribución, por lo que, ante el interés de la empresa Collage Editores, decidió volverla a sacar.



De paso se dio a la tarea de hacer algo poco usual en el negocio de los libros: releerla y, a su entender, dejarla más compacta y pulida para futuros lectores.



“Fue un ejercicio bastante aburridor para mí en un principio, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que, a mis ojos, estaba quedando una mejor versión. Sin embargo, estoy sorprendida de que esta novela se haya agotado, lo que ocurrió en Barranquilla y Cartagena, donde fue distribuida en aquel entonces, así que algo especial debió pasar, pues me han dicho que aquí no se lee casi”, amplió.



Y es que 'Jardín de moras' siempre fue una novela bien acogida, lo que Pérez del Río soporta, sobre todo, en el tema que abordó y no pasa de moda a nivel global: la corrupción.



La autora considera que la historia detrás de 'Jardín de moras' se hace tan cercana a toda clase de público debido a que toca valores universales y de las relaciones familiares, así como la corrupción, y reflexiona sobre ellos.



A lo largo de su experiencia cosechó un sinnúmero de análisis en torno a las noticias relacionadas con corrupción, que cubrió en sus años de periodista al frente de la fuente de locales en El Heraldo.



Corría el año 1985, cuando recién se acababa de ganar el Premio de Periodismo Simón Bolívar, y tomó la decisión de apartarse del oficio y marcharse a París para estudiar cine, lo que con el tiempo cambia y formaliza en la capital española.



En Madrid, y con base en todas esas historias periodísticas que yacían intactas en su inconsciente, decide echar a andar la novela cuyo protagonista es Roberto Colavini, un joven que cree haber encontrado su realización personal; sin embargo, la presión social interfiere en su débil carácter y lo empuja a abandonar su proyecto inicial. Su carrera pública le proporciona notoriedad, pero también lo convierte en cómplice de las fuerzas más oscuras del poder, lo cual lo lleva a una profunda crisis moral.



“Ese es el enganche del libro, el cual escribí con mucho qué decir, pero en ese momento sin una técnica definida. Fui influenciada por los escritores del siglo XIX, y eso se nota en el libro. Acudo mucho a los recursos del cine, y por eso tantos diálogos y la puntuación seca. Quienes lo leen coinciden en que logré captar su atención con una buena historia, así que mi ejercicio salió bien”, agregó.



“La moral no es más que un jardín de moras” es una de las frases del libro y, para Pérez del Río, la que enmarca su idea principal y que uno de los personajes dice tras salirle muy fácil de su inconsciente.



Recordó que se la escuchó un buen día a su tío José Miguel, ya fallecido, a quien describe como brillante y con un gran sentido del humor.



“La moral en el diccionario está muy bien definida, pero a la hora de practicarse es muy subjetiva, y eso es lo quiso decir el tío José Miguel con esa frase que me sirvió para este libro al que, pese a los múltiples esfuerzos que he hecho, le ha ido muy bien”, concluyó.



'Jardín de moras', que en esta edición cuenta con la ilustración de Antonia Santolaya, una buena amiga de la autora, lo que lo hace de una factura impecable, describe espacios y lugares de una ciudad muy parecida a Barranquilla, lo cual no desconoce Pérez del Río, aunque asegura que le queda muy fácil al lector transportarse a donde lo desee, dado que la corrupción de hace 16 años y la actual siguen siendo transversales en casi todas las sociedades.



La autora trabaja en su cuarta novela, la cual se centrará en las esferas de la soledad, y la retomará luego de su presentación en la Filbo y cuando retorne a España.



ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

EL TIEMPO BARRANQUILLA