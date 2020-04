‘Cantar en español embellece mis temas’

El camino de la estadounidense Alaina Castillo hacia la música pasó por etapas tan disímiles como el coro religioso de su infancia y el arte de susurrar canciones interpretadas a capela con el objetivo de relajar a su audiencia. A veces también subía versiones suyas de temas de otros artistas, sin más intención que compartir su talento.



Ahora, a los 19 años, Castillo tiene millones de reproducciones en plataformas de streaming y es una de las artistas de Spotify Radar, un espacio de la plataforma que da a conocer promesas de la industria.

Nacida en Houston, Texas, la artista de ascendencia mexicana empezó en la música cantando con su madre, en una iglesia, y cuenta que desde la primaria había descubierto su gran pasión por los sonidos.



“Gracias a la música de mis amigas y de mis primas descubrí mi voz y mi gusto verdadero por cantar”, dijo Castillo en entrevista con EL TIEMPO.



Además, contó que su fuente de inspiración para hacer sus canciones es su niñez y la conexión que tuvo entonces con la naturaleza. “Ahora, cuando canto y escribo mis letras, pienso en esos momentos y lo conecto a mi música”, confesó.



Más adelante, al llegar a la universidad en Austin, también en Texas, Castillo estudió por un año biología y lenguas extranjeras. Pero siempre supo que terminaría en la música.



Al estudiar buscaba herramientas para comunicarse en más idiomas cuando pudiera viajar por el mundo, una vez consiguiera el éxito soñado. Pero abandonó las clases porque la fama le llegó antes de lo esperado.

Hacia el estrellato

Saltó al estrellato en su canal de YouTube, gracias a sus covers de canciones de Billie Eilish, Sebastián Yatra o The Weeknd, entre otros.



Y estaban también aquellos cantos influenciados por una tendencia que ha tenido mucho auge en los últimos años llamada ASMR (respuesta sensorial meridiana autónoma, por sus siglas en inglés).



Se trata de proponer videos, con audio como protagonista la mayoría de las veces (aunque en ocasiones el énfasis está en las imágenes), con los que se busca generar una respuesta placentera en el cuerpo: un cosquilleo en la cabeza que se extiende a las extremidades, una sensación relajante.



“Cuando hacía videos por YouTube quise experimentar con las tendencias y vi que el ASMR es muy popular, así que mezclé las dos cosas”, recordó Castillo.



Lo que hizo en esta materia es llamado sing you to sleep (cantarte para dormir) por los adolescentes estadounidenses. Otros youtubers le dedican sus canales a explorar esta suerte de estimulación sensorial. Pero con los videos de su autoría, Castillo empezó a destacarse; muchos dicen que le dieron la llave del éxito.



Ahora, con varios sencillos y dos EP (trabajos que compilan pocas canciones), Castillo lanzó como parte de su próximo trabajo en español –titulado Mensajes de voz–, el sencillo No vuelvas a mirar atrás, con frases para estos días de incertidumbre.



“Lo importante es vivir el momento”, dijo la artista, que, curiosamente, incursionó en el español de modo reciente, pues sus padres siempre le hablaron en inglés.



Castillo avanza de la mano de Romans (productor de Demi Lovato, Alicia Keys y John Legend). Sigue trabajando, aun en cuarentena, en Los Ángeles y refuerza su propuesta en español, pues dice que este idioma les agrega algo distinto a sus inspiraciones.



“Me siento orgullosa de ser latina. Me gusta este idioma porque les da gran belleza a mis canciones. Quiero que muchos puedan sentir lo que digo”.

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET