¿Qatar o Catar? Respuesta: Se puede escribir Qatar cuando se trata de la marca oficial del mundial de fútbol, Qatar 2022, y Catar, en los demás casos, ya que este es el exónimo español del nombre de este país árabe, “¿Cuánto vale un pasaje a Catar?”. Catar con mayúscula, es el nombre del país, y catar, con minúscula, el verbo que significa ‘gustar algo para probar su sabor o sazón’.



¿Cataríes o catarís? Respuesta: El gentilicio de Catar es catarí, de género común, “el catarí”, “la catarí”, y su plural es cataríes, “los cataríes”, “las cataríes”.

¿Fútbol o futbol? Respuesta: Las dos formas son correctas, y ambas tienen registro en el Diccionario de la lengua española, de la RAE. La primera, fútbol, con tilde, corresponde a la pronunciación grave, mayoritaria en España y América (incluida Colombia), y la segunda, futbol, sin tilde, correspondiente a la pronunciación aguda, usual en México y la Argentina. En nuestro país se dice /fútbol/, pronunciación a la que corresponde la escritura fútbol.

Regímenes



Pregunta la lectora Alicia de Pastor: Noto mucha duda en periodistas radiales y entrevistados para pronunciar correctamente regímenes, plural de régimen. ¿Cuál es la forma correcta?



Respuesta: la forma correcta es regímenes, acento en la sílaba gí. ¿Y por qué la duda? Porque el singular es régimen, acento en la sílaba ré, y no suele pasar que para pluralizar una palabra haya que cambiar la sílaba que debe ir acentuada. Generalmente el acento va en la misma sílaba en singular, escáner, estándar, y en plural, escáneres, estándares. Si en este caso particular se siguiera el mismo criterio, quedaría régimen, singular, y régimenes, plural, con el inconveniente de que esta última palabra es sobresdrújula, y no hay ningún sustantivo ni adjetivo que lo sea. Por eso se corre el acento para que la palabra quede dentro de las posibles formas acentuales propias del español, que son esdrújula, régimen, óptimo; grave, techo, molesto, y aguda, champú, baladí. Las únicas palabras españolas con acento más atrás son verbos con uno o más pronombres enclíticos (me, te, se, nos, lo, la, le, los, las, les), tráigamelos, indíqueselas, muéstrenosla.



No muchas palabras tienen cambios de este tipo. Los más conocidos son régimen y regímenes, ya explicadas, y carácter y caracteres, donde ambas son graves, pues el acento del plural pasa a la sílaba te. Se pronuncia /caractéres/ y se escribe caracteres.

Confusión



El lector Darío Mesa me envía el siguiente recorte: “Riña en una estación de Policía acabó con 14 heridos”.



Comentario: Este título tiene por lo menos dos lecturas. Una, que la riña fue la causa de las 14 heridas. Y otra, terrible, que quizá antes la riña o simultáneamente con ella llegó a haber 14 heridos, y la riña acabó con ellos. Y acabó es que murieron. La verdad es la primera, pero no se pierde la posibilidad de que más de un lector haya entendido la segunda. Afortunadamente el desarrollo de la noticia lo aclara todo.



