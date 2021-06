Al Festival Tomorrowland no lo van a dejar  sonar en agosto

“Eso viene como un golpe muy duro e inesperado”, dijo la organización del festival en unas declaraciones recogidas por el medio belga VTR. Los alcaldes de Boom y Rumst, lugar donde se lleva a cabo el famoso festival, señalaron, en una rueda de prensa conjunta, que los riesgos para la "seguridad y salud pública" son demasiado grandes para dar luz verde a la celebración de la cita, por lo que rechazaron la solicitud que necesita la organización para montar el festival, según el citado medio.

Además, recordaron que el Gobierno de Bélgica aún no ha publicado el decreto ministerial que refrendaría los eventos con hasta 75.000 personas a partir del 13 de agosto y dijeron que la policía local no puede asumir el trabajo extra que supone la comprobación de las pruebas negativas de coronavirus para acceder al recinto, según recoge el diario Le Soir."Es una decisión de sentido común, no de corazón. Es demasiado pronto, la situación epidemiológica aún no está totalmente controlada, dijo el alcalde de Boom, Jeroen Baert



Sin embargo, la organización no cierra la puerta totalmente a que el festival, que ya ha vendido más de 400.000 entradas, salga adelante este año, e indicaron que las autoridades locales les han explicado que pueden acudir al Consejo de Estado belga para recurrir la decisión.

Además de su cita presencial, Tomorrowland prepara la celebración de su festival totalmente digital, que verá la luz el próximo 16 y 17 julio después del éxito cosechado en las otras dos versiones realizadas a través de internet.



En su primer debut digital, Tomorrowland Around the World congregó a un millón de espectadores, lo que les llevó a organizar una edición especial en la pasada Nochevieja. Esta vez el encuentro contará entre sus filas con el DJ español Danny Ávila y otros artistas de la talla de Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero o Tale Of Us.



EFE