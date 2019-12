Gran cantidad de músicos y artistas se han hecho presentes con sus instrumentos en esta larga jornada de protestas que ya supera dos semanas sin solución a la vista.

Desde distintos flancos se han manifestado los sinfónicos, los roqueros, algunos cantantes de pop, los folcloristas y músicos de toda suerte de estilos habidos y por haber que tocan al compás de los sartenes.



La batucada de tambores que ya es conocida en desfiles y carnavales ha puesto su granito de arena acompañando la masa caminante que pide ser escuchada, aunque no parece que el gobierno los escuche a pesar de los altos decibeles con los que se pronuncian. La autodenominada Filarmónica Popular fue carátula de la revista Semana y ofreció un concierto en honor a la Guardia Indígena el pasado jueves 5 de diciembre, por custodiar la marcha pacífica del 3 de diciembre en Bogotá.



Para el domingo 8 se anuncia el concierto masivo ‘Un canto por Colombia’ en varias ciudades y con la participación de varios grupos, esta vez con la obligación de no permitir el vandalismo y lucir un comportamiento ejemplar.



Seguramente mañana veremos una maratón musical animando la jornada y aprovechando la tarima para mandar un mensaje de convivencia y diálogo.



Esas dos palabras son parte del vocabulario de los músicos convocantes como Cesar López, Dr. Krápula y Adriana Lucía, entre muchos otros. Ellos proponen repensar el país, hablan de empatía, de juntar nuestras buenas intenciones y, sobre todo, de no permitir que los políticos se tomen este despertar de la juventud que manifiesta su preocupación y su descontento sobre el gobierno actual.



La ciudadanía se cansó del discurso que llama a destruir lo construido y que es indiferentes al clamor de tantos sectores que se han venido sumando a la protesta. Este domingo será clave para medir la fuerza de los músicos y su capacidad de darle voz a varias generaciones que han salido del letargo y quieren hacerse oír.



Es notable la participación de los músicos en este levantamiento social y creo que muchas bandas y agrupaciones de todos los estilos mantendrán la llama encendida con su música mientras el gobierno no se baje de esa nube. En situaciones excepcionales hay que actuar de forma excepcional y el sector de las artes lo ha entendido bien.



Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com