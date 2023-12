¿Aitana ya encontró un nuevo amor tras ruptura con Sebastián Yatra?

Las lágrimas de Aitana durante su reciente concierto en Bogotá y toda la atención que generó su separación del cantante Sebastián Yatra, tienen ahora a la cantante en el centro de todas las miradas y en expectativa a sus fanáticos.

Aunque ella ha insistido en que su relación con Yatra es historia y que ahora son buenos amigos, el tema sigue siendo esencial para los medios de farándula que siguen el proceso de la artista.



La artista mantiene su vida sentimental lejos de la prensa. Foto: Instagram: @aitanax / @sebastianyatra

Tanto, que la revista Diez Minutos ya está diciendo que Aitana está muy pegada a su familia y amigos, entre los que estaría Aritz Aranburu, un famoso surfista. Precisamente la publicación reveló unas imágenes en las que se a Aitana y Aranburu juntos en Bilbao (España). Ellos se conocieron cuando la artista mantenía una relación con el actor Miguel Bernardeau.



Tras su ruptura con el colombiano, la cantante se apoya en sus amigos más íntimos y, en la edición de papel de DIEZ MINUTOS, podrás ver en qué persona se ha refugiado. https://t.co/AKiXRvOhmp — Diez Minutos (@diezminutos_es) December 5, 2023

"Yo lloro mucho. Literalmente, en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo.Sebastián (Yatra) siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más", señaló en declaraciones a Europa Press. Por ahora está dedicada a su carrera musical.

