Aitana llora en su show en Bogotá: 'No estoy bien', los fans se preocupan

Aunque la estrella catalana Aitana Ocaña y el colombiano Sebastián Yatra nunca confirmaron su relación, todos sabían que esta existía. Y cuando terminó, aunque ambos artistas trataron de disimular, finalmente Yatra tuvo que confirmar lo que ya era un fuerte rumor. Ya no estaban juntos, y el colombiano dejaba en claro que aún seguirían siendo "amigos de la vida".

Aitana Ocaña tiene 23 años. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. Efe

En ese contexto, de ruptura amorosa, comenzó la gira latinoamericana de Aitana, quien primero se presentó en México y el domingo tuvo una función en Bogotá.



Según la crónica del concierto hecha por Efe, la española celebró haberse encontrado con un público tan cálido en Bogotá. Esto porque traía canciones nuevas, de su tercer álbum Alpha, editado en septiembre,, y al comienzo no pudo menos que manifestarlo.



"Llevo tres canciones y ya puedo decir que es uno de los mejores públicos que he tenido", fueron las primeras palabras de Aitana por el apoyo y la cantidad de gente que conocía las canciones del nuevo álbum. Incluso se animó a cantar la canción '+' con la bandera de Colombia a sus hombros, según relato de Efe.

Aitana estrenó recientemente su tercer álbum. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. Efe

Sin embargo, diferentes portales de noticias anunciaron que durante el mismo show la cantante no pudo evitar romper en llano y confesar, ante 12 mil asistentes, que no se sentía bien.



"Emocionalmente no estoy bien", le dijo al público.



La interpretación inmediata hace énfasis en la ruptura amorosa reciente, tan reciente que su ahora expareja, Sebastián Yatra, la acompañó en el comienzo de su gira en México.



Según el reporte de Judith del río en La Vanduardia: "La cantante explicaba que su padre le había compartido una serie de frases sobre el crecer y la madurez que le habían llegado especialmente, sobre todo en ese momento, en el que no estaba demasiado bien a nivel anímico".

Entre las canciones que ya hacen parte de su repertorio infaltable están Tu foto del DNI, Vas a quedarte o Mon Amour. Además de Los Ángeles y Dos extraños, que hacen parte de las 15 canciones del álbum reciente.



Otro indicador del fin de la pareja pudo ser la ausencia de las canciones Las dudas y Corazón sin vida, que Aitana grabó junto con Yatra.

