Un vallenato que nació de la oración y del aislamiento

Aída Luz Villa, hija del fallecido Abel Antonio Villa, uno de los más grandes juglares del vallenato, ha forjado su carrera como cantautora desde pequeña, siempre inspirada en los sentimientos de la cotidianidad y en las canciones de su padre.



Recientemente publicó Quiero dar un beso y no lo puedo dar, una canción que escribió a partir de una oración a Dios por la angustia a causa de la cuarentena y, además, como lo expresó en entrevista con EL TIEMPO, para rendirles un homenaje a profesionales médicos y periodistas, por su labor en medio de la crisis.



Desde el estreno del sencillo, este ha tenido gran acogida entre los seguidores del género vallenato, incluso en los niños, dice Villa. Por lo mismo, la artista quiso hacer un corto video, que acaba de estrenar en YouTube. En él, varios infantes cantan el coro de la canción: “Tengo ganas de llorar, porque quiero dar la mano y no la puedo dar, quiero dar un beso y no lo puedo dar”.

Villa, nacida en Santa Marta, contó que al inicio del confinamiento se sentía muy triste, con ganas de llorar. “Estando así, me acerqué a la ventana de mi apartamento y me puse a llorar, pues vi las calles solas, sin ningún ruido, ninguna persona caminando. Veía que el parque al frente de mi casa estaba vacío y no había niños”, dice.



Después de esos momentos de angustia, llegó la inspiración ‘divina’, pues la cantante quiso hacer una oración y de ahí salió la letra. “Señor, te pido por mi pueblo que tú des alivio y seguridad, que sanes a muchos que hoy están enfermos, que traigas alegría y felicidad”.

Aunque la canción nació de la tristeza, la artista confesó que quería convertirla en alegría: “Me propuse que nunca dejaría de cantar temas alegres y por eso en la canción digo: ‘Yo quiero salir a la calle, cantar con mis amigos hasta que llegue la tarde, pero no voy a desesperarme porque Dios es quien me cuida y él me da su protección’”.



Así, iba escribiendo cada emoción que iba surgiendo y la letra estuvo lista en un solo día. La grabación sí necesitó más tiempo, pues tuvo que adaptar un estudio musical en su apartamento.



“Me costó grabarla, porque lloraba mucho por el sentimiento que me daba cantarla. Tampoco fue fácil grabar mi voz desde mi casa. Por otro lado, me puse a pensar mucho en los médicos que están dando su vida por salvar otras y, también, en los periodistas que exponen su salud por informar todo lo que está pasando”, dijo.



Contó con la ayuda de Salo Villa, su hermano, que interpreta el acordeón. Casualmente había terminado pasando la cuarentena en el apartamento de Aída Luz.



“Mi hermano me apoyó con el tono de la canción por medio de su acordeón, porque nos tocó la cuarentena juntos. Él estaba en Bogotá ayudándome a organizar unos premios en honor a mi padre. Pero lo de la pandemia lo cogió acá y no se pudo ir a la Costa. Cuando yo estaba en medio de esa tristeza y pensando en la canción, él llegó a consolarme, pero él también terminó llorando”, recordó la cantante.

Un legado vivo

Antes de que comenzara la crisis de salud en Colombia, los hijos de Abel Antonio Villa planeaban para el segundo semestre del 2020 la realización de unos premios que les dieran reconocimiento a las nuevas voces del vallenato y, a la vez, que fueran un tributo al legado de su padre.



Cabe recordar que Abel Antonio Villa fue de las primeras figuras en grabar discos del género en acordeón (las casas disqueras hacían grabaciones de sus ritmos en guitarra). Además fue maestro y mentor de artistas como Alfredo Gutiérrez y autor de clásicos como La muerte de Abel Antonio o El higuerón.



Los premios quedaron en pausa, pero Aída Luz Villa tiene como meta personal luchar por el vallenato clásico que le enseñó su padre. “Con mi carrera y los premios quiero rescatar los nuevos valores del vallenato y también los consagrados para que el vallenato puro y clásico no se pierda. En la tarima uno ve cómo el público pide ese vallenato viejo, que se hacía cuando mi padre empezó”, afirma.

Para esta samaria, el vallenato es un sentimiento, es expresar el amor, pues a manera de legado recuerda que su padre “no quería que se perdieran las raíces del vallenato”.



“El sentimiento que se transmite con otros géneros no es lo mismo o no produce lo mismo –explicó Villa–. No se trata de los instrumentos con los que se hace, no tanto ese vallenato de caja con guacharaca. Cuando se pierde la esencia del vallenato, como cuando se mezcla con el reguetón, no se da el mismo mensaje. El vallenato clásico puede llevar al sentimiento puro”.

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Cultura EL TIEMPO

