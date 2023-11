Ortografía/ Ahora que Twitter se llama X, ¿se puede decir tuit y tuitear?

Pregunta la lectora Alicia García: ¿Cómo se llaman ahora los mensajes por X, antes Twitter?



Respuesta: Se llaman posts, traducible al español como mensajes o envíos. Antiguamente se llamaban tweets.

La adaptación de esta palabra había entrado al Diccionario de la lengua española, DLE, como tuits. También quedaron en este lexicón normativo de la RAE el verbo tuitear y el adjetivo tuitero. Tuit está definido como ‘mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter ® y que no puede rebasar un número limitado de caracteres’. Tuitear aparece como verbo intransitivo que significa ‘comunicarse por medio de tuits’, “Juana tuitea a toda hora”, y como verbo transitivo que significa ‘enviar algo por medio de un tuit’, “Marta tuitea sin pudor su pasado, su presente, su futuro y hasta sus proyectos irrealizables”. Y tuitero y tuitera aparecen como sustantivos para referirse a la ‘persona que tuitea’, “Patricia es la más activa tuitera del curso”, y como adjetivo para referirse a lo ‘relativo al tuiteo’, “La actividad tuitera de los jóvenes ha decaído en los últimos meses”.

Pajarito



En Colombia se ha preferido referirse a estos mensajes como trinos, nombre muy atinado, por el pajarito azul que identificaba la red social Twitter, ya que lo propio de los pájaros es trinar, sinónimo de ‘gorjear’, y trinar también es ‘rabiar’, que es lo que hacían y siguen haciendo no pocos usuarios de Twitter, especialmente en el campo de la política, al desafiar a sus opositores ideológicos y al responder a los enemigos de sus planteamientos filosóficos. Recordemos que cuando alguien está furioso decimos “¡Está que trina!”. Tal vez se siga usando esta terminología pajarera, trino y trinar, para referirse a la actividad de la ahora llamada X.



La X suele usarse para indicar que algo no se entiende o que aún no se conoce bien, como cuando alguien transcribe un discurso, y señala con una o varias X palabras o locuciones incomprensibles. De paso dice que “habló en lenguas” y que más adelante se aclarará todo. En matemáticas, X significa ‘desconocido’. En cine, la clasificación X indica que se trata de material porno. Vade retro! En ámbitos académicos, la X indica ‘erróneo’, ‘incorrecto’, ‘respuesta equivocada’ o ‘prohibido’, por oposición al chulito, ✔, que indica ‘visto bueno’, ‘correcto’ o ‘aprobado’. X viene a ser en estos contextos sinónimo de ‘no’ o ‘cosa negativa y maléfica’, mientras que ✔ viene a ser sinónimo de ‘sí’ o ‘cosa positiva y benéfica’.

Abrazo



Sin embargo, en la nueva cultura, X significa abrazo, palabra que ahora ha venido a reemplazar el “cordialmente” o el “atentamente” al final de las cartas. Se suele escribir “Un abrazo”, justo antes de la firma. Ese significado es el que origina el nombre de las tiendas Oxxo, que se pretende que sea interpretado como ‘besos y abrazos’. Así las cosas, no se ve tan disparatada la decisión de Elon Musk, de cambiar Twitter ® por X ®, como inicialmente les pareció a algunos usuarios. Oficialmente Musk hizo el cambio para rendir un homenaje a una de sus primeras empresas, que se llamaba X, pero ya saben ustedes que detrás de una decisión de esta categoría hay siempre mucho más que lo meramente oficial.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com