La cultura afro se hace notar en Bogotá

"Este festival nace con el fin de visibilizar y fortalecer todas las prácticas artísticas y culturales de la comunidad afrodescendiente residente acá en Bogotá", cuenta Carolina Mosquera la directora de esta iniciativa que llega a su cuarta edición.

El Afrofestival más que como un evento de entretenimiento busca posesionarse como una plataforma interdisciplinar que reúna las creaciones artísticas desde el saber afro. Así pasa por la música y la danza, pero también por la literatura, la fotografía, el cine y la gastronomía.



La programación estará dividida en tres componentes: la parte pedagógica, en la que se buscará compartir los saberes afro en páneles y conversatorios, y en la que se dictarán talleres teórico prácticos de danzas yorubas fusionadas a danzas modernas a cargo de la maestra Maritza Oliveira de Salvador de Bahia.



Igualmente, habrá un componente de gestión y emprendimiento en el que empresarios afro darán a conocer sus productos y a raíz de esta actividad se harán exposiciones fotográficas y cinematográficas organizadas por Wilfrid Massamba, fotógrafo y productor audiovisual proveniente de El Congo.



Asimismo tendrá una programación artística de danza y conciertos con agrupaciones como The makonnen soul, Jimena Ángel, Chontadelia, Rasbarule y Malecom.



"Este festival tiene un contenido también social. La palabra afro lo dice todo, pero adicional a eso queremos también informar que están matando jóvenes afro en las diferentes localidades de Bogotá por un tema de racismo. Entonces queremos que esto sea una plataforma y no solamente un distractor para poner a muchos artistas a presentarse y decir qué bonito tocas o qué bonito bailas, sino que realmente es una denuncia de qué es lo que está pasando", explica Mosquera.

Asimismo, narra que para muchos artistas este evento es la oportunidad para explorar lo tradicional, transformarlo y mostrarlo, pues considera: "estamos para no quedarnos en lo tradicional, porque el imaginario en general de la comunidad que no es afro es que somos solo lo tradicional, tambor, tambor, tambor y puede que sí lo seamos, pero hay muchas cosas hermosas que se están creando".



Del mismo modo, se enfatiza en que no es hecho por afros para afros. "Todos somos humanos. Somos pigmentos diferentes, pero somos la misma esencia de la humanidad". Por eso no solo entre los participantes, los artistas y los ponentes hay personas de diferentes etnias, sino que la invitación está abierta a todos. "Sería como decir 'jazz festival' no significa que sea solamente para los que tocan jazz", agregó Wilfrid Massamba, artista encargado de la parte audiovisual del evento.

Cuándo y dónde

El Festival será del 17 al 23 de octubre en Bogotá y la programación completa se encuentra en su página de Facebook @afrofestivalcolombia.





