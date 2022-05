Hasta hace veinte años, a Edna Liliana Valencia Murillo ‘le tocó’ conmemorar el entonces mal llamado ‘Día de la Raza’ pues el suyo, como integrante de la población de ascendencia africana, no existía.



“El primer Día de la Afrocolombianidad se celebró cuando yo tenía dieciséis años. Pasé la primaria y el bachillerato sin la mínima noción de que ser descendientes de africanos fuera algo digno. Cada doce de octubre me disfrazaban de negra esclava junto a cualquier otra niña de piel medianamente oscura. Nos amarraban los pies y las manos y nos hacían desfilar frente al resto del salón mientras alguna estudiante rubia y de ojos claros hacía las veces de española esclavista persiguiéndonos y simulando arrearnos a punta de látigo”, cuenta la periodista y activista afro.

Pero a partir del 21 de mayo 2002, su historia y la de alrededor de quince millones de afrocolombianos cambiaron. Valencia empezó a sentirse representada con la celebración del primer Día Nacional de la Afrocolombianidad, designado como tal a través de la Ley 725 de 2001, establecida el mismo día en que se cumplieron ciento cincuenta años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Este mandato fue establecido por el presidente José Hilario López mediante la Ley 21 de mayo 21 de 1851.



Pero aún hay brechas por cerrar. Y de eso se trata su libro 'El racismo y yo', publicado por Intermedio Editores.



Valencia ha dedicado gran parte de su vida a la lucha contra el racismo, primero como poetisa afro desde los 11 años y luego como referente de identidad para las nuevas generaciones, gracias a su trabajo como comunicadora social.



Fue la primera periodista afro en trabajar en Noticias RCN y pionera en el cubrimiento de las fuentes de poblaciones diversas del país. También fue la primera presentadora de América Latina en presentar noticias generales con su cabello afro natural y en conducir el único magazín enfocado en África en la cadena internacional France 24. Y le alcanza el tiempo para ser activista, conferencista y ‘afroinfluencer’.

'El racismo y yo' es publicado por Intermedio Editores. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su diagnóstico tras veinte años del primer Día de la Afrocolombianidad?



Es innegable que hemos avanzado. Ahora al doce de octubre se lo llama ‘Día de la resistencia indígena’, y los afrocolombianos tenemos nuestra conmemoración. El país ha ido aprendiendo que lo malo no es ser negro, sino ser racista, y las conmemoraciones del 21 de mayo presentan apuestas cada vez más acertadas desde lo público y lo privado. Sin embargo, nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a la erradicación del racismo; estamos recogiendo los frutos de las luchas de nuestros ancestros, pero igual dejaremos nuestra propia vida en esta lucha sin ver el final de las estructuras racistas que dominan el mundo.



¿Cuáles avances han sido realmente significativos?



El hecho mismo de que algunos medios de comunicación ya abran espacios para hablar de este tema representa un avance, porque son esos mismos medios los que han reproducido estereotipos eurocentrados de belleza y una imagen empobrecida de todo lo que tenga como origen al continente africano. Cada vez vemos más mujeres con su cabello afro natural y hombres que han decidido dejar crecer sus rizos para demostrar que los integrantes de la diáspora no somos una minoría. Cada vez vemos más referentes de identidad en la televisión, desde presentadoras de noticias y reporteras hasta actrices y cantantes. Así mismo, en todas las otras áreas del conocimiento y de la sociedad.

¿Por qué en El racismo y yo, usted habla de esclavizaciones y no de esclavitud?



Porque todas las personas nacemos libres. El hecho de que a mis ancestros les hayan impuesto las cadenas, la tortura, el trabajo forzado y la subordinación no significa que hayan perdido su condición de seres humanos ni la libertad inherente a todos quienes formamos parte de esta especie. Nos han hecho pensar que ser esclavos es inherente a las personas africanas. Nos dijeron siempre que los españoles ‘trajeron de África a los negros esclavos’, como si ellos hubieran nacido encadenados o (creo yo) para negar su condición de seres humanos. El día que entendamos que ellos fueron secuestrados y traídos como prisioneros desde la cuna de la humanidad, que eran personas libres que fueron esclavizadas, tendremos un punto de partida para profundizar en la transformación que debería llevarnos a concebir políticas públicas que restituyan los derechos que les fueron arrebatados a estas personas y a sus descendientes en los años subsiguientes hasta la actualidad.



¿Cuál cree que es el aporte de este libro a la lucha contra las esclavizaciones actuales?



Estas esclavizaciones no son nuevas. Son la expresión contemporánea de la esclavización de los africanos, que duró más de cuatrocientos años y dejó huellas imborrables en nuestro país. Creo que este libro se atreve a llamar a estos flagelos por su nombre; desde el título mismo hasta las ilustraciones están pensados para llamar la atención acerca de cómo los afrocolombianos seguimos sufriendo las consecuencias de la esclavización en Colombia. Y le aporta a la lucha desde la visibilidad; desde el develar dolores que las mujeres afros sufrimos en el secreto de nuestras familias y hogares para poder encajar en una sociedad que nos impide ser lo que somos en libertad y felicidad. Quien lea este libro entrará en contacto con el sufrimiento que causan estas esclavizaciones y también con la plenitud que representa el renunciar a ellas.

¿Por qué el pelo es protagonista en el libro?



Porque es el protagonista de nuestras historias de negación personal, discriminación y de reivindicación. El cabello afro es simplemente cabello, como todos los demás. El asunto es que nos han dicho que solo el cabello liso es bueno y que el afro es malo, sucio, indeseable. Entonces se convierte en un símbolo de resistencia contra esos conceptos y contra otras formas de racismo latentes. Hoy, el pelo afro representa orgullo por nuestro origen africano, por nuestra historia que ha sido invisibilizada y por todo lo que representan la africanía y la afrodescendencia.





PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis