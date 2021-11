El autor luso Afonso Cruz toca la puerta de los adultos con 'Flores'

“La muerte no apesta como uno creería, tiene el olor de las coronas de rosas y margaritas y gladiolos que adornan los ataúdes y luego las lápidas”, anota el autor luso Afonso Cruz en su libro más reciente, Flores.



La muerte y la memoria acompañan tanto a la vida, que muchas veces pasamos por alto su naturaleza y las emociones que rodean estos dos términos que, en últimas, nos enseñan que las cosas complejas se acompañan de simplezas que pueden llegar a ser imperceptibles.

El escritor portugués inicia su libro Flores con la muerte, con la descripción de su olor, que no podía ser otro que el de las flores que llegan a acompañar los ataúdes.



Describir la muerte del otro es notar como se va desmoronando la vida y, al tiempo, nosotros aún la conservamos; las lágrimas son la evidencia de que nuestro corazón sigue latiendo, a diferencia de la persona a la que despedimos, y así es como el primer personaje que nos revela Flores es un hombre en medio del funeral de su padre preguntándose: ¿de qué están hechas las lágrimas? Y pensando que es diferente llorar por cortar cebolla que por enterrar a nuestro padre.



Esta es una historia con ese sello característico de Cruz, que más allá de los hechos, deja por doquier frases y reflexiones. El hombre que entierra a su padre tiene una vida que se desvanece en medio de la rutina, hipnotizado por el día a día, con fracturas difíciles de recomponer en todas sus relaciones, nada le da sentido a su existencia hasta que aparece nuestro segundo personaje; el señor Ulme, quien vive sabiendo que carece de recuerdos, su memoria no logra ver aquello que pasó hace muchos años, ha perdido los datos principales de su vida, pero sus convicciones siguen intactas, situación que está atravesada por una idea que implícitamente deja el autor: la identidad no es nuestra memoria, es solo un sinónimo.

–¿Sabe por qué no somos felices? –preguntó.

–¿Desespero, soledad, miedo?

–No. Por culpa de la realidad.



En el transcurrir detectivesco para reconstruir el pasado de Ulme ocurren varias cosas que podrían llevarnos a pensar que al tratar la vida como un rompecabezas podríamos no completarlo nunca o encontrar piezas que jamás encajarán. Esto debido a que nuestra memoria también está construida a través de lo que ven los demás, de sus lecturas sobre lo que somos.



Es así como el protagonista viaja al pueblo donde Manel Ulme nació para, a través de testigos, conocer esa vida olvidada en el tiempo y en el aneurisma que aqueja a Ulme. Sin embargo, las personas no coinciden en sus opiniones ni en sus versiones, no todos tienen la misma perspectiva de una sola persona, entonces notamos que ni siquiera somos dueños de nuestros recuerdos. “Las madres son las fieles depositarias de nuestra infancia, de los primeros años. Tus memorias, no son tuyas, son de ella”.



Un libro conmovedor que nos revela las etapas de la vida en medio de las crisis que puede traer cada una, el deterioro físico de la vida humana en esa vejez en la que paradójicamente volvemos a comportarnos como esos niños que olvidamos ser. Una historia donde un hombre que ayuda a otro, finalmente, se está ayudando a sí mismo, está reaprendiendo a vivir con emociones que había dejado de seguir.



Como lectores estas páginas nos van llevando a sacar conclusiones, tomar partido y, en el camino, aprender a vivir “porque vivir no tiene nada que ver con eso que las personas hacen todos los días, vivir es justamente lo opuesto, es lo que no hacemos todos los días”.



Daniela Castillo Manosalva

ESPECIAL PARA EL TIEMPO