El famoso vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, preocupa a sus admiradores tras los anuncios que dio la banda en los que tuvo que cancelar varios conciertos que tenían en Las Vegas.



De acuerdo con las redes sociales del grupo, el motivo de que los shows no se realizaran fue la salud de Tyler, quien no se sentía bien para presentarse. La banda pidió disculpas y aseguró que el dinero de las boletas iba a ser devuelto.

Se espera que se recupere por completo para el show del lunes por la noche FACEBOOK

TWITTER

“Es con mucha lástima que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar”, publicó la banda en su cuenta de Instagram en ese momento.



Y agregó: “Se espera que se recupere por completo para el show del lunes por la noche. Nos disculpamos sinceramente por el aviso de último minuto. Todos los boletos serán reembolsados”.



El medio ‘TMZ’, por su parte, aseguró que dos horas antes de que el grupo cancelara el primer concierto en el hotel casino Park MGM, Steven Tyler tuvo problemas de salud; no obstante, el medio no dio más detalles sobre el suceso.

(Siga leyendo: Icónica banda Metallica estrena nuevo álbum y gira 'M72').

Por consejo de mi médico, me estoy tomando más tiempo para descansar. No hay lugar donde preferimos estar que en el escenario rodeados de los mejores fans del mundo FACEBOOK

TWITTER

Días después, un nuevo comunicado fue publicado en las cuentas oficiales de la banda. Este tenía un pronunciamiento del artista.



“Desafortunadamente, el show de mañana, lunes 5 de diciembre, en Las Vegas está cancelado. Steven Tyler dice: ‘Por consejo de mi médico, me estoy tomando más tiempo para descansar. No hay lugar donde preferimos estar que en el escenario rodeados de los mejores fans del mundo’. Nuestras más sinceras disculpas”. Por último, la banda volvió a afirmar que el dinero de los boletos sería devuelto.

Tras la publicación, millones de internautas se sumaron a una ola de preocupación por la vida del vocalista, quien desde hace un tiempo viene presentando decaídas en su estado de salud.



Y aunque no hay mayores detalles sobre la situación, es de conocimiento que, desde hace años, el vocalista lucha contra la adicción a las drogas. Incluso, la banda ha cancelado en varias oportunidades las presentaciones por esta razón. La última fue a principios del año, cuando el artista volvió a recaer y estuvo internado en un centro de rehabilitación por casi 6 meses.

(Lea también: 'We Don't Talk About Bruno', vídeo más popular del año en YouTube de EE.UU).

En ese entonces la banda lo comunicó así: “Nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad por muchos años. Tras su operación de pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor en el proceso, tuvo una recaída e ingresó voluntariamente a un tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación".



Por lo pronto, se espera que la banda revele más detalles sobre la salud de Steven Tyler.

Más noticias

Michael Jackson rompió el récord de ganar ocho premios Grammy en una sola noche

Nicky Jam detuvo concierto porque el público no se sabía una de sus canciones

Condenan a 21 años al ladrón de los perros de Lady Gaga

Tendencias EL TIEMPO