El grupo estadounidense Aerosmith anunció que cancela los conciertos de su gira de despedida, ‘Peace Out’, debido a los problemas de garganta que tiene el cantante y líder de la banda, Steven Tyler. En principio, varias fechas se habían reprogramado para principios del 2024, pero el daño en las cuerdas vocales del cantante son más graves de lo pensado.



"Desafortunadamente, la lesión vocal de Steven es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Su médico ha confirmado que además del daño en sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere cuidados continuos", dice la banda en su cuenta oficial de Instagram.



"Como resultado, todos los espectáculos de PEACE OUT actualmente programados deben posponerse hasta algún momento de 2024, y se anunciarán nuevas fechas tan pronto como sepamos más", agrega.



La banda de rock originaria de Boston está integrada por Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería) y 'Peace Out' era su gira de despedida de los escenarios donde han estado de su formación en 1970.



La nota con el anuncio cierra con un mensaje del mismo Steven Tyler para sus fanáticos: “Me duele el corazón no estar ahí con Aerosmith, ni mis hermanos, los increíbles Black Crowes, rockeando con los mejores fans del mundo. ¡Prometo que volveremos tan pronto como podamos! - Con amor, Steven".

