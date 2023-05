Tras más de 50 años en el radar musical, 10 giras mundiales y cientos de fanáticos acumulados a lo largo y ancho del mundo, Aerosmith anunció su retiro de los escenarios. La legendaria banda estadounidense dice adiós con una gira por Norteamérica que contará con invitados especiales como The Black Crowes.



(Lea también: Crisis en la banda Aerosmith por exceso de drogas de uno de sus músicos).

“¡No es un adiós, es peace out! Prepárate y camina hacia aquí, vas a tener el mejor espectáculo de tu vida”, se lee en un comunicado oficial compartido en su cuenta de Instagram.

'Peace out', la despedida de Aerosmith

La última gira de la banda, llamada 'Peace out', iniciará el 2 de septiembre en Filadelfia, Estados Unidos, y finalizará el 26 de enero de 2024 en Montreal, Canadá. En total, serán 40 conciertos cargados de éxitos, historia y nostalgia.



Entre las ciudades que visitará la banda se encuentran Pittsburgh, Toronto, Chicago, Atlanta, Tusla, Dallas, Kansas, San Francisco, Seattle, Nueva York, Portland, Los Ángeles y, entre otras, Boston, la cual los vio nacer, crecer y formarse como una de las agrupaciones más importantes de Estados Unidos.



(Siga leyendo: Steven Tyler desmiente rumores sobre paro cardíaco).

De acuerdo con lo informado por Aerosmith, las presentaciones contarán con un lujoso sistema de audio para que los fanáticos no se pierdan "ni un solo toque de las melodías clásicas". Como si fuera poco, tendrán como invitados a The Black Crowes, un grupo estadounidense de "rock and roll directo y a todo volumen", como ha sido descrito por la revista especializada 'Rolling Stone'.

"La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes VIP y experiencias para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. ¡Los paquetes varían, pero incluyen un boleto reservado premium, una oportunidad para tomarse una foto personal con los miembros de la banda, productos de edición limitada y más!", añade el comunicado.

En los últimos shows no estará presente el baterista Joey Krammer, puesto que deberá centrar toda su atención "en su familia y en su salud". En su lugar, estará tocando John Douglas, quien desde el año 2020 viene reemplazando al legendario músico.

Noticia en desarrollo