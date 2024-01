Adriana Sandoval: 'Es muy importante que el gestor cultural genere conversaciones'

Durante la segunda jornada de la edición #75 del Hay Festival, en el Centro de Formación de la Cooperación Española (Salón Mutis) se dio una conversación en torno a la gestión cultural de la mano de personajes como Velia Vidal, escritora chocoana, gestora cultural y promotora de lectura; Daniel Fletcher (España), director de Innovación y Desarrollo Corporativo del Primavera Sound, Rafael Ramos (Colombia), director de la Corporación Cultural Cabildo, entidad que se dedica a la formación, promoción y producción de artistas del ámbito de las músicas tradicionales y Adriana Sandoval Trujillo, Agregada Cultural de la Embajada de Colombia en el Reino Unido.

“Trabajar con la cultura colombiana en la embajada británica es un reto muy grande pero un inmenso privilegio que he podido compartir con grandes escritores del país, como Velia, quien también es mi amiga”, señaló la funcionaria de la Cancillería. La charla fue conducida por la escritora y gestora Cindy Herrera.



En la charla dialogaron sobre la forma en la que, desde sus campos, han llevado a cabo proyectos para divulgar la cultura y apoyar sus comunidades. Vidal, como directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, considera que la gestión cultural es una decisión de vida. “Para mí fue importante leer a Federico García Lorca en su discurso que aparece en el libro Medio pan y un libro cuando inauguraron la biblioteca de su pueblo. Fue inspirador para mí, me ayudó a descubrir a qué me quería dedicar, y entendí que todo este trabajo se trataba de derechos”. Para la escritora, que fue nombrada en 2022 como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, “la gestión cultural se trata de alejarse de la caridad. Los gestores son esa parte de la ciudadanía que le apuesta a la plena garantía de derechos”.

La charla ocurrió el viernes 26 de enero al mediodía Foto: César Alandete

En el caso de Sandoval, sus responsabilidades incluyen el fomento de las conexiones culturales y el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre Colombia y el Reino Unido. Al principio de la charla, definió su labor como “diplomacia cultural, que se refiere a una agenda de mutuo interés, cogiendo la diplomacia, uno trae nuevas narrativas, nuevos conocimientos, estás diversificando los socios locales con los que normalmente te relacionas para lograr desarrollo. Cada país tiene una estrategia en lo cultural, científico, el deporte o la educación”.



Adriana Sandoval Trujillo estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Concordia de Montreal, Máster en Antropología Digital por la University College London (UCL), estancia educativa en la Universidad de Comunicación de China.



“Una de las carteras del Reino Unido y Colombia es medio ambiente, recibimos cooperación multilateral para el Amazonas y combatir la deforestación. Necesitamos hacer todo lo posible para salvar nuestro medio ambiente, o para mantener la técnica ancestral del barniz de Pasto, que es parte de nuestra lista de patrimonio inmaterial de la humanidad”.



Entre otros de los participantes estuvo Daniel Fletcher, que desde el Primavera Sound Festival, busca crear una plataforma de escucha y visibilidad a artistas emergentes. “Somos de los últimos promotores de conciertos independientes.



“Desde la perspectiva local, creamos el mercado cultural del caribe”, afirmó Rafael Ramos, que invitó a todos participar en su siguiente edición.



Para finalizar, la gestora cultural y escritora Velia Vidal fue enfática en la necesidad de hallar aliados y solvencia económica en la industria de la gestión cultural.