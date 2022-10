Han pasado poco más de 25 años desde que Adriana Lucía, siendo una adolescente de 14 años, conmovió al país interpretando Enamórate como yo. Desde entonces ha hecho mucha música, en la que pasó del vallenato inicial a experimentar con las raíces de su tierra cordobesa en un formato más contemporáneo. La artista les ha puesto el alma a producciones como Porro nuevo (2008), Porro hecho en Colombia (2014) y Porrock (2017). En fechas recientes lanzó Maestro Lucho, el álbum de homenaje a Lucho Bermúdez que grabó mientras estaba embarazada de sus gemelas.

Un resumen de ese camino presentará en su concierto 'Que no me Falte la Voz', con el que celebra sus 25 años de carrera artística. Un aniversario que a ella misma la sorprende, pues el tiempo ha pasado volando. “No me cabe en la mente que haya pasado tanto tiempo –dice Adriana Lucía en entrevista con EL TIEMPO–. No los había contado hasta que una periodista me hizo caer en cuenta.



Y me dije: ‘¡Cómo puedo dejar pasar una fecha tan importante!’. Empecé tan niña. Acabo de cumplir 40 años. Mi primer álbum salió cuando tenía 14, a los 15 ya daba conciertos. Estoy agradecida. Cuando pienso en quien era, digo: ‘¡Qué chévere que pude cumplirle a esa niña que fui!’ ”.

¿Le diría algo más a esa niña que fue al comienzo de su carrera?

Que se puede vivir de la música. Nunca tuve un plan B en la vida. La música fue mi plan A, B, C, D y E. No me imaginaba en otra cosa. La música ha sido un acto de fe diario. Y era muy fácil rendirse.

¿Fácil rendirse? ¿Lo pensó?

Tuve un momento difícil porque me hicieron contratos leoninos, las disqueras son duras. Y eso pasa cuando uno llega muy niño y no tiene autonomía. En un momento dije: ‘Jamás vuelvo a esta vaina’. Pensé en rendirme de la industria, pero no de la música. Aunque estuve siete años afuera, nunca dejé de hacer música. Y justo con el álbum Porro nuevo decidí volver.

En siete años, la industria dio un vuelco...

Al volver, el mundo digital ya estaba en pleno. Hacías clic y te oían en otro país. Cuando me fui, todavía había que armar paquetes y enviarlos por correo al país donde quisieras sonar. Ahora mandas un link y no te enteras de en dónde te escuchan. Y ya había otros medios para llegar al público, no solo a través de una disquera. Se podía ser independiente, tener autonomía, que era lo que reclamaba.



La falta de ella me aburrió de una industria en la que todos querían decirme qué hacer. Y encontré una industria nueva, en la que podía tomar decisiones, hacer mis propias canciones, ponerles mi sonoridad. Porro nuevo fue especial también en lo personal. Fue como ese sueño de la gente de montar su propio negocio. Era responsable de lo bueno y de lo malo. Y mucho se lo debo a Carlos Vives, que me convenció de volver y grabar ese álbum.

¿Volvió y le fue mejor?

Si vemos lo que se considera éxito, siempre me fue bien. Me fui de la industria cuando acababa de lanzar Llegaste tú, una de mis canciones más sonadas. No me fui porque me fuera mal, sino porque estaba harta.



Una cosa era estar pegada, y otra era ser feliz y autónoma, libre. Eso es parte de mi felicidad. Quería mi sonido, decidir con quién trabajar, vestirme a mi gusto. El triunfo de ese álbum fue para mí seguir haciendo música desde la autonomía.

¿Qué pasos dio después?



Hice Porro hecho en Colombia, fue trascendental porque, además, le hice una película documental. Fue un esfuerzo extremo en lo económico, anímico, emocional y físico. Acababa de tener a mi hijo Salomón. El álbum nació para estrenarme como mamá. Y también de un documental que hoy es parte del patrimonio nacional. Eso me emociona. Para mí era un documental chiquito, corto.



Terminé haciendo una vaina gigante, endeudada y diciendo: ‘¿En qué me metí?’ Pero, al mirar atrás, digo: ‘¡Qué chévere que me metí!’. La siguen presentando en festivales en todo el mundo. Quizás es de los esfuerzos más grandes que hice. Pero el resultado no se vio inmediatamente, se ha visto después.

Años después, grabó Porrock...

Porrock obtuvo una nominación al Grammy Latino. Aunque uno no trabaja por los premios, sí son una motivación. Volví a la academia, fue chévere encontrar gente de la industria que no veía hacía años. Y está el álbum nuevo, que no es de mi sonido normal, no tiene nada que ver con mi formato, pero es de los que estaban en la lista de sueños, quería hacer un homenaje a Lucho Bermúdez, con sonido de big band.

Y a la vez fue mamá de nuevo...

Grabé el álbum embarazada. Hice conciertos durante todo diciembre. En enero tuve a las gemelas. Paré como dos meses porque nacieron prematuras. Para mí, la maternidad ha sido paralela al a música: parí un disco y parí gemelas, todo ha ido de la mano.

¿Qué enseñanzas le dejó esa experiencia?

Primero: que ser mujer es ser capaz de todo. Nada se nos queda corto. Fue un año de embarazo múltiple. Escribí una canción para contar que estaba embarazada, pensé que era muy para mí, para la casa, y terminé publicándola. Se llama Nueva alegría. Dice: “Hay un pueblo que llevo en el vientre”. Pienso que no es casualidad, porque soy muy protectora. Lo que estaba pasando en el país se reflejaba en mi maternidad. Me enseñó sobre la conexión de lo externo y lo interno: el cuerpo responde a lo que pasa afuera.

¿Ha cambiado la temática de sus composiciones?

Las temáticas al componer son algo que me sacude. No podemos cantarle solo al amor o al desamor. Sería algo muy limitado. Hace años estaba con Rubén Darío Salcedo, autor de Fiesta en corraleja y Ojos verdes. Él me dijo: “Los compositores de hoy son ciegos, no ven”. Estábamos bajo un palo de totumo.



En ese momento se cae una florecita y él la coge y dice: “¿Usted cree que esta florecita no merece una canción? No soy compositor, soy recolector. Recojo lo que la vida me va mostrando”. Quedé enternecida por la escena, salí a componer algo sobre la flor de algodón. Pero más allá: le he cantado a mi pueblo, a mi hermana, a una palenquera, al río, a los indígenas y he hablado de tusas de amor. Le he compuesto al país, a los líderes sociales, a lo que quiero decir.

Usted es muy sensible. ¿Cómo afrontó los ataques cuando habló de sus inquietudes sociales?



Fue un tiempo duro. Por eso el tour de conciertos se llama Que no me Falte la Voz. Aprendí que la peor censura es la que uno se hace a sí mismo. La gente te puede decir “lárgate”, “cállate”. Y no pasa nada si no lo recibes. Pero cuando dices: ‘Mejor me callo’ creas una autocensura difícil de cortar.



Yo misma me dije: ‘Que no me falte la voz, que no me falte la vida’, porque también estuve expuesta a amenazas. Mi vida corrió peligro por alzar la voz. Mi única arma, mi único poder y mi fuerza es cantar y lo único que hice fue usar la palabra. Ahora entiendo el poder que tiene una voz, sobre todo en un país donde estas se silencian.



A Colombia no le faltan voces, pero no es un país dispuesto a escuchar. Entonces, si mi voz sirve para amplificar voces de personas que considero que deben ser escuchadas, contarán conmigo.

De vuelta al concierto de esta semana, ¿cómo ha sido prepararlo?

Tiene canciones que hace años no cantaba y ni yo misma recordaba. Obviamente, habrá un bloque dedicado a Adriana Lucía niña. E iremos hasta lo de Lucho Bermúdez. Entonces será una montaña de emociones en el Teatro ABC. Después anunciaremos nuevas fechas de conciertos en varias ciudades.



Este es un recuento difícil porque son 25 años de carrera y busqué que no se quedara ninguna etapa por fuera. Ha sido un trabajo ir encontrando lo que quiero comunicar. Después seguirá nueva música, aunque, claro, quiero seguir homenajeando al maestro Lucho por un rato y cantar Tolú, San Fernando, Carmen de Bolívar...

¿Dónde y cuándo?



Adriana Lucía. ‘Que no me falte la voz tour’. Teatro ABC (Bogotá), 7 de octubre, 8 p. m. Boletas desde 80.000 hasta 114.000 pesos, en: www.mitaquilla.com.co

