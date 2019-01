Adriana Lucía: 'Soy responsable de toda la música que sale de mí'

Con la canción Vete, Adriana Lucía pudo acercarse a temas de los que no había hablado antes.

Su carrera ya suma décadas, desde su niñez en una casa llena de folclor en su Córdoba natal hasta una propuesta que llevaba consigo una modernización sonora, pasando por su incursión vallenata, su etapa pop y, en años relativamente recientes, el documental en el que ilustró cómo aplicaba las raíces folclóricas del porro a su sonido pop.



Adriana Lucía habla cada vez más convencida de que ser artista implica tener una responsabilidad social e incluso política. Así fue su charla con EL TIEMPO:



¿Tiene una rutina de composición?



Casi siempre compongo sola. Pero esta vez trabajé a dúo con el productor Jaime Barón. Pero, digamos que la letra de Vete es mi historia, mi pensamiento. Parte de lo que escucho, lo que vivo y lo que pienso sobre la manera de querer de las mujeres.

¿Cuál es esa manera de querer?



Mujeres que conozco y con las que hablo. Asociamos nuestra felicidad con ser amadas por otro. “Sin ti no soy nadie”. Le entregamos nuestro poder a otro. Cuando grababa el video –en Mompox, con mujeres que lideran movimientos (como las de Mampuján)–, una señora que iba pasando me dijo: “Esa canción lo llena a uno de fuerza”. Y le dije: “Ojalá”, porque el discurso de la cantaleta cansa. Ojalá esta canción llegue a donde la cantaleta no alcanza, que sea una canción que remueva emociones y pueda ayudar un poquito en la toma de decisiones.



¿Todo eso puede hacer con una canción?

Sé que suena pretencioso, pero soy melómana y en muchas situaciones en las que estuve triste o no sabía qué hacer, las canciones me acompañaron más que las personas. Así que la música sí puede hacer un trabajo importante en la vida de los otros.

Ve la música como una responsabilidad...



La responsabilidad de un artista con su mensaje es toda. No se trata de ser Sabina ni Serrat o que todo lo que digamos sea elaborado. Se trata de ser consciente de que uno pone palabras en boca de la gente, y hoy más, porque la música es más accesible. Si cantamos barrabasadas, una cantidad de gente repetirá cosas terribles.



Muchos artistas se quieren desvincular de la responsabilidad de las letras.



¿Cómo?

Dicen que hacen las letras que el público quiere oír. ¿Quién dijo que la música se hace por consulta popular? La música se hace con lo que uno tiene ganas de decir. Porque si haces lo que los otros quieren, ¿dónde está lo tuyo? Hice un ejercicio de mirar los comentarios en diferentes videos de YouTube. Es una cosa tenebrosa. Gente que dice: “No entendí nada, pero me encanta”.



A la gente parece no importarle lo que digan las canciones. Entonces, la responsabilidad es de todos: del compositor, el productor, el artista, los medios. Pero todos la evaden, y las letras cada vez son peores.



Pocos artistas admiten esa responsabilidad...



Porque da miedo. Cuando alguien toma una posición, lo tildan de resentido. Pero si hay algo en la vida de lo que estoy agradecida es que la música que hago ha sido siempre la que he querido. No tuve, en mi vida musical, ninguna imposición de nadie. Soy responsable de toda la música que sale de mí.



Y hay canciones que grabé hace tiempo, y todavía me las piden y las he vuelto a grabar. Es mi sueño, que la música permanezca. Pero hay mucha gente estudiando música y no puede ceñirse a que le digan: “Si no haces tal música, no vas a triunfar”. Tengo la necesidad de expresarlo porque para mí, la música es un acto político, la oportunidad de compartir mis pensamientos.

¿Cuál es el siguiente paso?



Paralelamente estoy trabajando en un álbum, pero si algo me gusta de esta generación es que se produce más música que antes. Me demoro mucho en trabajar un álbum, es uno de mis retos ahora sacar más música, ojalá no desechable, pero voy a sacar más canciones este año. Siento que tengo la necesidad de expresarme y de hablar porque para mí la música es un acto político, es la oportnidad de proponer mis pensamientos.



¿Tiene nuevos temas de inspiración?



Tengo ganas de decir más cosas que no he dicho. No había hablado de las relaciones tóxicas y las agresiones. Vete fue una manera de hablar de estos temas.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

@Lilangmartin