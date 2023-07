A menudo, al escribir en español, surge la pregunta de si debe usarse 'adonde' o 'a donde'. De acuerdo con la Fundación del Español Urgente (Fundéu), ambas formas son correctas y pueden ser utilizadas indistintamente, según confirma la última edición del Diccionario panhispánico de dudas.

La distinción entre estas dos formas radica en que 'adonde' (escrito en una sola palabra) se ha estado utilizando cuando el antecedente está expreso y 'a donde' (escrito separadamente) cuando no lo está. No obstante, la intercambiabilidad de ambas es válida.

Estas formas suelen aparecer con verbos de dirección, como ir, venir o dirigirse, y en estos contextos se alternan con 'donde'.



Cuando los verbos no indican una dirección, solo se utiliza 'donde'. Un ejemplo de esto puede ser: "El pueblo adonde voy de vacaciones es muy tranquilo", mientras que "La casa donde nací ahora está en ruinas".

Ambas formas son válidas.

En los medios de comunicación se pueden encontrar ejemplos de ambas palabras: "Nos dirigimos a donde están ellos", "Estas personas no tienen otro lugar adonde ir", o "El desacato a la ley no debe tener cabida en escenarios deportivos, adonde se acude para disfrutar de un espectáculo".



La ortografía de la lengua española confirma que los adverbios relativos de lugar 'a donde' y 'adonde', que expresan la dirección de un movimiento, son formas correctas e intercambiables en todos los contextos, tanto si está expreso el antecedente (como en "No recuerdo la sala adonde nos llevaron") como si no lo está (como en "Vamos a donde nos lleve la investigación").

Este concepto también lo comparte la Real Academia Española (Rae), la cual explica en su página: "Es igualmente válido escribir a dónde y adónde: ¿A dónde / adónde quieren ir?; No saben a dónde / adónde se los llevan".

Así, los tres ejemplos iniciales son adecuados. También es importante recordar que esta aceptación se extiende a los adverbios interrogativos o exclamativos 'adónde' y 'a dónde'.

¿Desaparecerá la palabra 'señorita' del español?

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), y contó con la revisión de la periodista y un editor.