Adolfo Zableh salta a la literatura con 'Paraísos en el mar'

El recuerdo tiene dos versiones, una cuenta lo que en realidad pasó, otra relata lo que creemos que pasó. Lo que solemos hacer los humanos es juntar esas dos versiones, la cierta con la quizá no tan cierta, y es ahí donde el relato se transforma en una pieza única que oscila entre la realidad y la ficción, entre lo que ocurrió y lo que nos hubiera gustado que ocurriera.

En su cuarto libro, Paraísos en el mar, editado por Rey Naranjo, Adolfo Zableh apela a esta fórmula para abrir sus ojos, tristes como los de su padre, y contar parte de su adolescencia en su natal Barranquilla. Mitad realidad y mitad ficción, mitad esto pasó y esto otro no, nunca nos dice qué episodio corresponde a qué categoría. Sin embargo ese detalle, lejos de resultar decepcionante, hace parte del encanto del relato. Quien abre el libro se encuentra con un pasado romantizado, pero también lleno de grietas y frustraciones, porque por muchos días gloriosos que hayamos vivido, quien escudriña su historia siempre encontrará episodios tan dolorosos como peculiares en medio de la felicidad que supo sentir algún día.

Pero la narración de Zableh va más allá de meros episodios concatenados en la Barranquilla de los noventa, su esencia radica en evocar un pasado que solo sobrevive en la memoria. La idea principal es hacernos entender que, aunque los lugares y las personas sigan existiendo, nunca vuelven a ser los mismos así quisiéramos que ciertas cosas no cambiaran. Aquellos episodios de la vida que en su momento no parecieron tan significativos, pueden llegar a trascender con los años su condición de mera anécdota y terminar convirtiéndose en piedras angulares de nuestra esencia. Y tiene que ser así, porque es imposible analizar en caliente la importancia de ciertos hechos, y solo el tiempo nos revela, en el momento indicado, aquello que terminará marcándonos.



Es cierto que en los trece capítulos del libro se rememoran amigos y situaciones de otra época, pero viene también con su propia banda sonora. Quien lo lea descubrirá que la música tiene también un papel protagónico, una suerte de hilo conductor tan diverso que en las mismas páginas se pueden encontrar Chayanne con Steve Winwood, Madonna con Gustavo Cerati y Tom Petty con Joe Arroyo. Sus historias, musicales o no, se leen fácil, y es posible que quien llegué al final sienta que el libro es demasiado corto y quede con ganas de saber más de aquel mundo en el que creció el autor.



Pero, pese a ser anécdotas íntimas y personales narradas en ese pequeño rincón del universo llamado Barranquilla, en Paraísos en el mar estamos todos aquellos que extrañamos los días, los amores y los rituales que ya no volverán, porque esa sensación de nostalgia que nunca acaba de irse hace parte de nosotros así no queramos y extirparla resulta imposible. Todos hemos visto cambiar nuestro entorno, echado de menos a amigos con los que otrora éramos inseparables, perdido personas cercanas; todos nos hemos sentido extraños en el que debería ser nuestro lugar en el mundo. Por eso, al aventurarse el lector a las poco más de 130 páginas del libro podrá descubrir que los ojos de Zableh son los suyos propios y que las páginas que una a una va pasando son más un espejo que un relato.



NICOLÁS SAMPER CAMARGO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

