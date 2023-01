El compositor Adolfo Pachecho contaba que su amor por la música lo heredó de sus abuelos. En especial de su abuelo paterno, que era tamborero de la gaita de San Jacinto. Y aunque el autor de ‘El viejo Migue’ anota que intentó aprender clarinete, nunca lo logró. “Me quedé con la composición y el canto”.



Para alegría de todos sus seguidores, que durante décadas han disfrutado de composiciones suyas –que ya son himnos de nuestro folclor- como ‘La hamaca grande’, ‘El mochuelo’, ‘Mercedes’, ‘El viejo Migue’ y tantas otras.

Precisamente, el músico, nacido en San Jacinto, Bolívar, hace más de 80 años fue el gran homenajeado en la edición 36 del Festival Nacional de la Música Colombiana, en el 2022, que se celebró en Ibagué. Un merecido tributo a este juglar de los Montes de María, cuyo legado ayudadó a la preservación de los aires, tradiciones e idiosincrasia bolivarense.



“Mis inicios fueron con mi abuelito por parte de padre, que me enseñó a tocar el tambor y el macho de la gaita y me enseñó a que compusiera décimas y cuartetos desde la edad de cuatro y cinco años. La primera canción la hice de seis años, fue un coro que se llamó ‘Mazamorrita crua’”, recuerdó en esa oportunidad.



“Soy un apasionado por toda la música colombiana que se produce en el país. Tan es así que mis primeras clases de guitarra que las obtuve en Bogotá. Así aprendí tocar un bambuco. Luego, cuando llegué a la Costa, ya me metí con los aires como la cumbia, el porro, el paseo, el merengue, que eran los ritmos costeños. Yo he cultivado casi todos los ritmos en Colombia”, le comentó a este diario Pacheco, el invitado a nuestro ‘Cuestionario sonoro’ de Cultura. Esta fue la última entrevista que le dio a EL TIEMPO.

¿A qué sitio van para inspirarse?



Bueno, desde el baño hasta la concentración en soledad, y utilizo para hacer mis canciones la guitarra.



¿Ha escrito una canción que jamás se ha atrevido a interpretar?



Todas las he interpretado y el 98 % están grabadas.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



Ahí hago parte de mi obra cuando estoy en la mañana inspirado.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?



Arturo Alandete, uno que cantaba con una garganta muy especial, de mi tierra San Jacinto, cantaba boleros, y cantaba valses, pasillos y tangos.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El clarinete y, por ende, el saxofón, con las pretensiones de fundar una orquesta cuando fuera mayor, pero me frustré en eso.



¿Qué canción lo hace llorar?



Después de la muerte de mi madre se me secaron las lágrimas, de modo que por ninguna he llorado.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con el gaitero mayor de San Jacinto, Antonio Fernández, en su gira por Europa.



¿Pasilllos o bambucos?



Ambos.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



No lo recuerdo, he tenido mucha participación porque cuando fui joven asistí a muchos conciertos, pero no podría decir con certeza cuántos.



¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



Cuando fui al interior me gustó ‘Carmentea’, de Miguel Ángel Martín, ‘Llamarada, de Jorge Villamil; ‘Camino viejo’, de José A. Morales, y de Lucho Bermúdez me gustaron las cumbias y porros como ‘Carmen de Bolívar’.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



‘Borrachera’, de Lucho Bermúdez.



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?



Hasta donde yo recuerdo mi mamá que la perdí a los 8 años me encantaba ese que dice: “A ru rú mi niño/ A ru rú dormí”.

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



‘La hamaca grande’.



¿Qué canción no se cansa de oír?



‘El viejo Miguel’, de mi autoría.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Lo di en Ciénaga, Magdalena, cuando saqué mi primer ‘long play’ bajo el sello Codiscos.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



En los conciertos las mías, cualquiera de las mías provoca la hilaridad o el baile que muchas personas.

¿Qué otros géneros musicales le gustan?



Todos absolutamente todos, la salsa, el bambuco, la música cubana, la música brasilera, de los valses de Strauss, el foxtrot americano, el blues, el tango argentino, las canciones uruguayas y sobre todo las colombianas.



¿Tienen algún ritual para oír música?



Me encanta oír música de todas las clases de género y lo ejecuto entre mis amigos que tienen equipos de sonido. Antes era muy raro que lo tuvieran, pero ahora cualquiera tiene un equipo de sonido y un celular. Me gusta, me encanta oír música, sobre todo ajena.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



Me encanta ver llover, la caída de las aguas me fascina.