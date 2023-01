Compadre Ramón / Compadre Ramón / Le hago la visita pa’que me acepte la invitación / Quiero con afecto llevar al Valle cofres de plata / Una bella serenata con música de acordeón / Una bella serenata con música de acordeón/ Con notas y con folclor/ De la tierra de la hamaca…



Así comienza 'La hamaca grande', una de las canciones más importantes del folclor colombiano, compuesta por el fallecido maestro Adolfo Pacheco Anillo. Esa inolvidable tonada, que han bailado por años varias generaciones (imposible quedarse sentado cuando una orquesta arranca sus notas en festivales y matrimonios), fue una de las consentidas del maestro porque, como siempre lo repetía en charlas y entrevistas, “era el símbolo que lo había sacado de la pobreza”.

Pacheco falleció en la madrugada de este sábado, en Barranquilla, después de pasar varios días en cuidados intensivos, luego del accidente vehicular que sufrió el pasado 19 de enero, cerca de Calamar, Bolívar. Había nacido el 8 de agosto de 1940, en San Jacinto, una población de ese departamento que parece destinada “por las musas” para darle al país grandes leyendas de nuestra música.



“Era uno de los más grandes representantes del folclor de la sabana. Para ratificarlo, basta con recordar algunos de sus emblemáticas y populares composiciones, algunas vocalizadas en grabación, por él mismo, tales como 'La hamaca grande', 'El mochuelo', 'Mercedes', 'El tropezón', 'El Cordobés', 'Me rindo majestad', 'El viejo Miguel'”, le recordó el sábado a este diario Alfonso Cortés, autor del libro El vallenato en Bogotá y director del Museo del Vallenato en la capital.



El año pasado, en su última entrevista con EL TIEMPO, con motivo del gran homenaje que le rindió el Festival Nacional de la Música Colombiana, en Ibagué, Tolima, Pacheco recordó su pasión por la música, que heredó de sus abuelos. En especial de su abuelo paterno, que era tamborero de la gaita de San Jacinto. El compositor de El viejo Miguel contaba que intentó aprender clarinete, pero nunca lo logró. “Me quedé con la composición y el canto”.



“Mis inicios fueron con mi abuelito por parte de padre, que me enseñó a tocar el tambor y el macho de la gaita y me enseñó a que compusiera décimas y cuartetos desde la edad de 4 y 5 años. La primera canción la hice de 6 años, fue un coro que se llamó Mazamorrita curá”, le contó a este diario el maestro.



Sobre su vida, el experto Alfonso Cortés cuenta que Pacheco se formó como ingeniero de la Universidad Javeriana, en Bogotá, pero se graduó como abogado en la Universidad de Cartagena. Fue diputado y concejal de los departamentos de Bolívar y Atlántico.



Juan David Payares Olier, uno de sus amigos, quien le hizo un homenaje al maestro en el Festival Vallenato de Miami, recordó a EL TIEMPO que había sido bautizado como “el juglar de los Montes de María”.



“Era muy orgulloso de sus orígenes mestizos. A su papá nunca le gustó que Pacheco tocara música porque asociaban eso con la bebida, la parranda y las mujeres, y decía que eso no iba a llevar a nada”, recuerda Payares.



Sin embargo, pudo más la música que corría por su sangre, como Pacheco se lo contó a este diario. “Soy un apasionado por toda la música colombiana que se produce en el país. Tan es así que en mis primeras clases de guitarra, que las obtuve en Bogotá, aprendí a tocar un bambuco. Luego, cuando llegué a la Costa, ya me metí con los aires como la cumbia, el porro, el paseo, el merengue, que eran los ritmos costeños. Yo he cultivado casi todos los ritmos en Colombia”.

Payares recuerda que había cuatro composiciones que siempre llevó en su corazón. “Él les decía mis cuatro florecitas: La hamaca grande, Mercedes, El viejo Miguel y El mochuelo. Pero aparte de ellas, a él le grabaron cerca de 160 canciones grandes exponentes del vallenato, como los hermanos Zuleta o Carlos Vives”, comenta.



Su amigo resalta, como rasgo de su personalidad, la nobleza del maestro Pacheco. Siempre que llamaba a preguntarle cómo se encontraba, el compositor le decía: “Acá ando un poco viejo, pero todavía anda el cuarto de máquinas”.



“El maestro deja un legado muy importante con todos sus cuentos, canciones, anécdotas y poesías. Yo destacaría que fue una persona muy enfocada en sus pasiones. Le gustaba mucho la guitarra, la composición y fue un gran apasionado de las peleas de gallos, de donde salió su canción El Cordobés”, recuerda Payares.



“Con su deceso, Colombia pierde un gran artista polifacético, amante y defensor de su entrañable tierra sabanera. Dios lo tenga en su coro celestial”, concluye Cortés.



