Adiós, Capitán América

Entre mediados de 2005 y finales de 2006, los editores, escritores y artistas de Marvel debieron dar todo de sí para coordinar un evento tan multitudinario como el cómic de Civil War. Sin embargo, lo que vendría después no sería una tarea sencilla. Aún faltaba uno de los momentos más impactantes y devastadores de la historia.

En esta historia, Steve Rogers no solo decide renunciar, voluntariamente, a la identidad de Capitán América, sino que es llevado bajo custodia hacia su juicio.

De repente, disparos, confusión y lo increíble: Rogers yace muerto en las escalinatas del Palacio de Justicia, destruyendo la vida de sus amigos, sacudiendo los cimientos del universo Marvel y dejando a los lectores con la duda de qué sucedería con la serie cuando ya no esté su protagonista.



Pero no solo el universo de ficción se estremeció con la noticia, pues este secreto de las historias Marvel adquirió gran relevancia para los sitios especializados en cómics y los medios de información general, tanto de radio y televisión (CNN, por ejemplo) como diversos periódicos y revistas (New York Daily News, L. A. Times, Time Magazine, etc.).



De hecho, la viñeta en la cual se ve a Steve tendido ensangrentado se convirtió, contra todo pronóstico, en la más publicada del año.



En esta entrega no solo se tiene presente la culminación de una historia cuidadosamente planeada por sus escritores, también fue el comienzo de una nueva línea argumental cuyo objetivo sería analizar el significado del concepto del héroe para Marvel.



Con esto, el guionista cambiaría la estructura narrativa que venía siguiendo hasta ahora en la colección.



Por supuesto, este acontecimiento dejaría importantes secuelas en el resto de héroes del universo Marvel. Por ello, los guionistas miembros del equipo creativo de la editorial estaban convencidos de que dicha situación debía plasmarse más allá de la serie del Capitán América.



Como resultado se tiene una historia nostálgica que devela el vacío que representa este personaje para el universo Marvel.



El trabajo de guion está tan bien planeado que su ausencia es notoria. Sin embargo, es una historia que atrapa en cada línea.



Y, claro, ahora los superhéroes tendrán que encontrar una estrategia para enfrentarse al mundo sin el héroe del escudo.



