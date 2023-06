Varios mensajes de despedida se han visto en las redes sociales por el sensible fallecimiento del maestro Carlos Villa, músico y director orquestal, quien dedicó su vida a la divulgación y promoción de la música clásica en el país.

Amigos cercanos suyos, como el periodista Gustavo Gómez y David García, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lamentaron su partida.



"Falleció el maestro Carlos Villa, Violinista y director. Ser humano de infinitas calidades. Uno de los músicos más grandes de América Latina. ¡Maestro Carlos, la @filarmonibogota le agradece por tantas cosas que hizo usted por la cultura y por Colombia! A Lina, un abrazo inmenso", dice en sus redes sociales David García.Por su parte el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, recordó que Villa fue el único músico que grabó con los Beatles, en sus años juveniles.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) recuerda que Villa se graduó del Curtis Institute of Philadelphia. Luego de recibir su grado viajó a Zürich, Suiza, para seguir su perfeccionamiento con el célebre violinista Yehudi Menuhin. A los 27 años fue designado concertino de la Nueva Filarmónica de Londres, cargo que ocupó durante cinco años.



La OFB destaca que después de llevar su arte y talento por todo el mundo y con diferentes orquestas, “el violinista de las medias rojas” como se conoce al maestro Villa, regresó al país para formar nuevas generaciones.



Sumado a sus múltiples reconocimientos, en 2016 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte le otorgó el Premio Vida y Obra; y el Festival de Música de Popayán en su edición No. 53 le entregó la medalla Edmundo Mosquera.



Gustavo Gómez reveló en la página de Caracol Radio cómo fue el encuentro de Villa con los Beatles, gracias a una entrevista inédita que el periodista y amigo le hizo una vez.



"Esta entrevista ha dormido más de treinta años en mi computador. Es la primera vez que alguien, aparte de quien la hizo, puede leerla. Es una grata charla con uno de los grandes violinistas, y formador de músicos, de nuestro país: el maestro Carlos Villa", anota Gómez.



En su texto, Gómez destaca que Villa, aunque había nacido en Cali se terminó criando en el Caribe. Finalmente, Nueva York se convirtió en su hogar. "El mundo se convirtió en su nuevo hogar; pero nunca se olvidó de su país, que visita con frecuencia", anota el periodista, quien recuerda que cuando lo entrevistó le vio a Villa dos joyas instrumentales: un violín francés, del siglo XVII, y otro contemporáneo, de construcción italiana.



Gracias a su bajo perfil y hombre discreto, Villa le había contado a muy pocos amigos su paso por los estudios de los Beatles.



"Luego de rogarle por mucho tiempo que accediera a hablar de un episodio de su vida profesional que, para él, hombre de cero ínfulas, no fue nada especial. Carlos Villa es el único colombiano que tocó con The Beatles. Nunca antes había hablado del asunto", cuenta Gómez.

Carlos Villa, violinista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Le contó a Gómez que su grabación con los Beatles fue pura coicidencia. Había llegado a Inglaterra en 1963, cuando estallaba la "Beatlemanía", para grabar una álbum.



Su encuentro con el cuarteto de Liverpool se dio en una reunión social, gracias a una amiga común que había invitado a Villa ese día. Allí, el violinista colombiano se presentó ante Paul McCartney. "Le conté que era violinista y Paul se interesó bastante. Comentó que el grupo estaba pensando en hacer algunos trabajos con instrumentos de cuerdas, un cuarteto, o algo por el estilo. Francamente no había prestado mucha atención a lo que ellos hacían, lo único que recordaba era algo así como “I love you, yeah, yeah...”", le contó Villa a Gómez.



Transcurrió el tiempo y a medidos de la década de los años 60 Villa, quien ya era concertino de la Orquesta Filarmónica de Londres, fue contactado para un trabajo con los Beatles.



"Por aquel entonces yo grababa la mayoría de mis trabajos en los estudios de Abbey Road y, por otra parte, no había olvidado mi fugaz encuentro con McCartney, así que la oferta me pareció tentadora, acepté la invitación y casi de inmediato hicimos la primera grabación", le recordó Villa a Gustavo Gómez.Cuenta que él hizo, solo en los estudios, unos arreglos de cuerdas para la canción 'Eleanor Rigby'. "No había ningún Beatle presente, excepto McCartney, quien se encontraba en la sala de control con George Martin, su productor", anotó.