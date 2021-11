Adiós a Almudena Grandes, la gran narradora de la Guerra Civil española

Muchos nombres tiene la orfandad, algunos sinónimos para describir la ausencia de un ser querido o cercano, pero no hay una definición exacta para definir el estado en el que quedamos cuando muere un amigo con el que se ha celebrado la vida, la alegría y la fiesta de la conversación. Ha muerto Almudena Grandes el pasado fin de semana y con ella perdemos la voz de quien venía narrando la épica de nuestras decepciones y fracasos, pero empieza la leyenda de su inmortalidad, de sus novelas, que, estoy seguro, acompañarán a muchos lectores desde ahora y para siempre.

Hoy despido a mi amiga y maestra. Fueron muchos momentos compartidos en Madrid, en Granada, en México, en Bogotá y en Cartagena, donde nos encontramos varias veces. Fueron inolvidables conversaciones en eventos como Las Líneas de su Mano, en el Gimnasio Moderno, el Festival de la Palabra de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo, en el Hay Festival o en la Feria de Guadalajara. Su alegría era contagiosa, y su abrazo, un motivo para la felicidad.



Hablaba de muchos temas con gracia y fluidez, la misma que uno encontraba en cada una de sus páginas, donde era fácil sumergirse en la belleza y precisión de su prosa. Así como narraba sus historias de los días del colegio cuando le tocaba ser siempre el rey Baltasar o árbol en el pesebre navideño o en la obra de teatro hasta los instantes familiares llenos de recuerdos como su llegada a los libros y la literatura.

Libros: el primer amor

Todo comenzó con aquella edición de la Odisea para niños que le regaló, el día de su primera comunión, su abuelo Manolo Grandes, una de las figuras tutelares en su vida. Ese abuelo amoroso, poeta aficionado que le hacía preguntas a la niña de entonces y escuchaba con atención cada una de sus respuestas, fue quien despertó la fascinación por el arte de narrar. Además, ese abuelo y el padre de Almudena le recitaban poemas de Federico García Lorca y de Antonio Machado, lo que sería definitivo para que ella estableciera una relación especial con las palabras, sus ritmos, sus significados y con la forma como se construían una lengua y un idioma. Luego vendrían las novelas de aventuras, Robinson Crusoe y la prosa de Benito Pérez Galdós para ratificar su amor por el lenguaje.



Almudena fue educada por monjas católicas en pleno franquismo y supo bien que fue formada para vivir un país que no existió.



El fin de la dictadura significó una reconfiguración de un destino y la toma de conciencia por las causas justas de los pueblos desde la militancia en la izquierda y sus posteriores columnas de opinión en El País y puntuales comentarios radiales en la Cadena Ser. Sus conferencias e intervenciones siempre dejaban grandes interrogantes sobre los desafíos de la sociedad actual y la necesidad de construir verdaderos acuerdos sociales en pro de lograr una sociedad más equitativa.



Su primera conciencia de la memoria histórica ocurrió cuando vio, siendo adolescente, en una portada de la revista ¡Hola! a la legendaria Joséphine Baker, la inmortal bailarina, cantante y actriz norteamericana defensora de los derechos civiles.

Su madre le explicó que había sido una mujer muy famosa en los años 20 y que su abuela la había ido a ver a un teatro de Madrid. La artista había bailado en el escenario de una ciudad y un país que parecía imposible: “Tu abuela la vio bailar” –le dijo su madre–, y Almudena comprendió algo que cambiaba para siempre su forma de pensar. Si en la España de Franco el progreso iba en una inevitable vía recta, este punto de inflexión le permitió comprender que ella estaba más cerca de su abuela que de su madre; que su abuela era la más moderna de las tres generaciones y que su vida se parecía más a la que estaba descubriendo de su abuela. Fue esa conciencia de la modernidad su primera inquietud sobre la memoria.



“Nunca se es tan libre como con el primer libro que se escribe”, comentó muchas veces Almudena. Esto lo decía cada vez que le preguntaban por Las edades de Lulú, su primera novela. Era un acto de insurrección en ese país heredado de la dictadura donde los pecados o los placeres eran delitos. Era una subversión con los valores generacionales del momento. Fue, sin duda, la educación sentimental y erótica de toda una generación que convirtió este libro en un volumen de culto y relectura. Esta novela, que ganó el premio La Sonrisa Vertical y fue llevada al cine por el director Bigas Luna en 1990, rápidamente ganó el aplauso de lectores y cinéfilos de ambas orillas del Atlántico.

El impacto de una guerra

Luego vendrían sus extraordinarias novelas llenas de personajes cargados de carácter, sensibilidad y asombro, donde muchos lectores podemos encontrarnos e identificarnos.



Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado, Los besos en el pan son títulos imprescindibles para entender una de las cumbres de la narrativa española contemporánea, pero fue la preocupación por el papel de la literatura en la recuperación de la memoria histórica la que la llevó a escribir la saga de Episodios de una guerra interminable, que incluye las novelas Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein.



Esta saga sobre la Guerra Civil española y la posguerra cumple un papel fundamental en esa recuperación de la memoria desde el lugar de las víctimas y los personajes anónimos: “Los novelistas jugamos con ventaja sobre los historiadores porque podemos tocar las emociones de los lectores. Los vínculos de un lector con un personaje de ficción son más entrañables que con los personajes de un libro de historia. Un historiador y un novelista son como dos coches que se cruzan a la misma velocidad en dirección contraria en una carretera. El novelista puede avanzar si hay una laguna o vacío. Con esta saga quiero contar 25 años de la dictadura de Franco desde la perspectiva de los que resistieron y que fueron los grandes ausentes del relato oficial, del relato de la transición. Es el impulso moral de contarles a mis lectores todo esto desde la gratitud por la vida de muchos”.



Su fidelidad lectora con el Boom latinoamericano, y en especial con Gabriel García Márquez y su novela Crónica de una muerte anunciada, tuvo su recompensa el 7 de mayo de 2005, día de su cumpleaños 45, cuando llegó a su apartamento Joaquín Sabina con el autor de Cien años de soledad. “Me había puesto tan nerviosa que volví a la cocina, mi gran refugio, y tardé unos minutos en reunirme con los demás para contemplar una estampa asombrosa. Todos mis amigos, apiñados de pie en el salón, miraban hacia el comedor, donde Gabo estaba sentado a la mesa, completamente solo. Ahora comprendo que aquella soledad era una muestra suprema de la admiración de unos lectores que miraban de lejos a su autor idolatrado, una presencia tan imponente que ni siquiera se atrevían a acercarse a él (...). Tuve la suerte de volver a ver a Gabriel García Márquez otras veces, la última en Cartagena de Indias, en enero de 2010, en un restaurante pequeñito, al borde de la playa, donde un grupo tocaba en directo música del Caribe colombiano. Aquella noche ya no se acordaba de mi cumpleaños, pero nos divertimos mucho, y salimos a bailar, y me sentí de nuevo una privilegiada por estar a su lado”, recordó.



La mayoría de sus libros traen fragmentos o estrofas de poemas porque siempre supo que la poesía es el horizonte ideal para llegar al corazón de las cosas. Por eso hoy pienso en su esposo, Luis García Montero (director del Instituto Cervantes), y en sus hermosos poemas de amor a Almudena. Pienso en Irene, Mauro, y Elisa, sus hijos. Pienso en sus amigos, el editor y poeta Chus Visor y Conchita, su esposa; y en Fernando y Nieves, Joaquín y Jimena, y tantos amigos que llegaban al apartamento de la calle Larra sin avisar y siempre encontraban la generosidad y hospitalidad de ella. Pienso en las tertulias en casa de Ramón Cote en Bogotá con Juan Felipe Robledo y tantos amigos. Pienso en Juan Gabriel y Mariana y en las jornadas con estudiantes en el Gimnasio Moderno o alguna biblioteca pública de Bogotá. O en el estadio Vicente Calderón viendo a su amado Atlético de Madrid.



Dijo Gioconda Belli: “España ha perdido hoy un país llamado Almudena”. Y yo agrego: no solo España, sino que toda la patria del español ha perdido un país maravilloso. Ha partido Almudena, la Grande, la eterna, la que siempre vivirá en el corazón de sus lectores y amigos.



FEDERICO DÍAZ-GRANADOS*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Poeta y gestor cultural

