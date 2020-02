‘Adicta al dolor’, la canción de Marbelle que la devuelve a lo popular

Marbelle puso a esperar tanto a sus seguidores para una nueva canción que a ella misma le pareció que ya era mucho tiempo de silencio.



De ahí que la llegada de Adicta al dolor a las plataformas la semana pasada la tiene muy feliz en este regreso, “porque de algún modo es el aval que me da la gente a mis 40 años de vida, el privilegio de saber que siempre me esperan y me quieren oír”, dice Marbelle.Se trata de una canción de un tono muy popular con un sonido que resalta las cuerdas de violines, así como las trompetas que son parte del género popular y ranchero.

Compuesta por la intérprete, en compañía de Pipe Bueno, Jhonatan y Gabo, integrantes de Pasabordo, Sherman y Fine, es un trabajo colectivo.



Fue grabada entre Bogotá y México, con la producción ejecutiva de FC Entertainment y Pipe Bueno. La producción musical fue de Johan Úsuga y Carlos Taboada.



Y ahí está la voz de Marbelle, una de las mejores del país, quien dice, además, que para Adicta al dolor “el destino se encargó de poner a mi lado la gente adecuada para hacer una buena apuesta que se nota en el resultado, porque tiene madurez y un gran profesionalismo”.



La larga espera a la que Marbelle sometió a sus seguidores fue de casi una década, pues en el 2010 salió su último disco completo, y, aunque en el intermedio ha hecho muchas cosas (actuar en televisión, ser jurado de programas musicales, presentar espacios de entretenimiento, hacer parte de un espectáculo de música para planchar y ser mamá, entre muchos otros), no hay discusión, lo suyo es cantar.

“Con Adicta al dolor pasó algo extraño y es que, a pesar de ser yo una cantante de música popular, nunca había tenido un tema tan popular. He hecho rancheras, boleros, tecno carrilera, pero me faltaba irme hasta lo más lejano de mi esencia”.



De ahí que para ella, ya hay un nuevo reto: “Hacer más canciones como Adicta al dolor, aclarando que a mí, la gente me ha dado permiso de cantar otras cosas, y también por eso me he ganado el respeto del público”.



Fanática del reguetón, “un género que se tomó el mundo, porque se volvió parte fundamental de la rumba, la pura verdad es que en la vida cotidiana nos siguen poniendo los cachos y rompiendo el corazón. Entonces, ¿a qué recurrimos? A la música popular, la ranchera, el bolero, para buscar calmar el dolor del corazón. Por eso, mientras existan las infidelidades, la música popular va a estar ahí, y cuando ya todo está bien, que vuelva el perreo”, dice.

Adicta al dolor tuvo su proceso. “Cuando empezó a crecer y aparecieron los arreglos, bajamos algo por aquí y subimos un poco por allá. Luego vino la voz, y la dejé en mi corazón, oyéndola muchas veces, hasta que sentí que ya tenía permiso de sacarla”. Este último proceso duró entre tres y cuatro meses.



La intérprete, que irrumpió en el mercado musical en 1996 con su canción Collar de perlas e hizo un cambio importante en los gustos sonoros del país, nació en Buenaventura en 1980, y afirma que para ella es un orgullo tener dos hijas que estén enamoradas del arte.



“Angie, aunque no está tan vinculada, ama la música, sabe de qué hablamos, además porque ha crecido en una casa en la que la música es parte fundamental. Pero Rafaela sí heredó la vena y se está preparando para salir al ruedo. Es una niña con su propia luz y sello, con su sonido, y yo estoy muy feliz y orgullosa, de ahí que tiene todo mi apoyo”, cuenta.



Agrega que Rafaela, que nació en el 2002, tiene muy clara su identidad como artista. “Ella es más pop. Yo dejo que decida y respeto todas sus decisiones en ese sentido”.

Y, aunque se pensaba que Marbelle sería parte del jurado de la edición 2020 del programa musical de RCN Factor X, en esta ocasión no va.



“Estuve nueve temporadas, y hay que respetar las decisiones del canal, que es libre de tomarlas. No niego que al principio, cuando me enteré, me dio duro, pues disfrutaba mucho las audiciones, pero todo es un ciclo y ya le hice el duelo. Lo importante es que dejé un sello ahí también. Es que yo siempre hago todo con mucha pasión y en ese programa puse mi alma, pero ya vamos para adelante”.

En el 2019 también cerró otros ciclos de su vida, pues ya no estará en Lo sé todo, un programa del Canal 1 que la dio a conocer en la faceta de conductora.



“Lo bueno para contar es que estos ciclos se cerraron bien y en paz, no porque me haya puesto a pelear con la gente ni nada de eso”, agrega.



Y gracias a lo anterior, avanzará. Podrá estar concentrada en la música, a lo mejor en un nuevo disco. Porque ahora que regresó con una nueva canción a pelear por la audiencia y el espacio sonoro que se trastearon a la red, ella tiene ventaja porque su voz es la favorita de muchas personas.



Además, Marbelle siempre sorprende y gana. Estrella desde niña, está acostumbrada a brillar y a quitarse sus dolores del alma volviéndolos una o varias canciones.

CULTURA

Para EL TIEMPO