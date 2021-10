El regreso musical de Adele, uno de los más esperados

Su carrera pudo nunca haberse dado. Adele afirmó que cuando recibió un correo de un hombre de XL Recordings, una compañía discográfica, pensó que se trataba de un pervertido de internet.



Por suerte, la cantante y compositora británica no se dejó llevar por sus pensamientos, asistió a la reunión –acompañada, por cierto– y ahora podemos disfrutar de sus maravillosas y extraordinarias composiciones.



Fue gracias a la red social Myspace que surgió la carrera de Adele. En el 2006, la compositora británica estudiaba en la Brit School de Artes Escénicas y Tecnología, en Croydon (Inglaterra). Como parte de sus estudios, Adele tuvo que grabar unos demos (grabaciones musicales de prueba), y un amigo suyo decidió subirlos a Myspace. Allí fue donde el hombre de XL Recordings descubrió el talento de Adele y se puso en contacto con ella.

Dos años después lanzó su álbum de estudio debut 19 (los títulos de los álbumes de la cantante aluden a la edad que tenía cuando escribió las canciones que los conforman) y no necesitó mucho tiempo para destacar en la industria musical. Su grandiosa voz –los expertos la clasifican como mezzosoprano– y sus sentimentales letras y composiciones la llevaron a ganarse dos Grammy con su primer álbum: mejor artista nueva y mejor interpretación vocal femenina de pop, por Chasing Pavements.



Las canciones de Adele hablan, principalmente, del desamor. De aquellos sentimientos, emociones y sensaciones que quedan después de una ruptura amorosa. “Para que me sienta segura con una de mis canciones, tiene que conmoverme”, le dijo Adele a The New York Times hace unos años. “Así es como sé que he escrito una buena canción, cuando me pongo a llorar”, agregó. Quizás esa forma de componer es una de las razones que la han llevado a tener tantos seguidores en el mundo.



Luego de tres años de su primer álbum, la artista británica lanzó 21. El disco que la catapultaría a lo más alto de la música y que la convertiría en una de las mejores cantantes y compositoras del mundo: 21 es el disco más vendido del siglo XXI, con más de 31 millones de copias en todo el mundo. Además, Adele, con este álbum, batió una gran cantidad de récords y ganó una numerosa cifra de premios. Entre ellos: rompió tres récords Guinness, logró siete premios Grammy; es el álbum más largo de una mujer en el Billboard 200 (la lista de los 200 álbumes más vendidos de cada semana), con 319 semanas, y más.



Adele decidió tomarse un tiempo antes de lanzar más música, y tras cuatro años publicó un nuevo álbum en el 2015: “Estoy haciendo las paces conmigo misma y por el tiempo perdido, reconciliándome con todo lo que hice y lo que no hice”, afirmó en redes sociales previamente a anunciar el lanzamiento de 25.



En ese lapso, la cantante empezó a salir con el empresario Simon Konecki y tuvieron un hijo. Por lo que se tomó un descanso para estar con su familia.

Aunque Adele aprovechó ese tiempo para componer e interpretar Skyfall para la vigésima tercera película de James Bond. Con esta composición, la artista británica ganó por mejor canción original en los premios Óscar y Globo de Oro. A su vez, obtuvo un Grammy por mejor canción escrita para un medio visual. Adele también ha hecho historia en el cine.



Por otra parte, 25, al igual que sus anteriores álbumes, fue todo un éxito. De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, este álbum fue el más vendido del 2015, con más de 17,4 millones de unidades a nivel mundial. Asimismo, con 25 Adele sumó cinco premios Grammy más a su repertorio: álbum del año, mejor álbum vocal de pop, grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop solista; los últimos tres, por la canción Hello.

Después de 25 muy poco se supo sobre Adele. La cantante británica ha manifestado en varias ocasiones que ser famosa no le agrada del todo. “La gente cree que yo odio ser famosa, y no es así; estoy asustada de la fama, creo que es realmente tóxica”, le dijo a Rolling Stone en el 2016. Por lo que siempre ha procurado estar fuera de los focos y mantener un perfil bajo.



Pero mantener su vida totalmente privada es una misión casi imposible para una artista de su talla: se conoció que Adele se casó con Konecki en el 2018; sin embargo, su matrimonio duró poco, pues en el 2019 se separaron y a principios del presente año concluyeron su divorcio.



El regreso

A inicios de octubre del presente año aparecieron carteles publicitarios en varias ciudades del mundo, Londres, Nueva York, París, Río de Janeiro y demás, con un 30. Se trataba de una publicidad misteriosa porque solo se veía el número en amarillo y un fondo azul y negro difuminado. Los fans de la artista británica no tardaron en sacar teorías y afirmaban que Adele estaba de regreso; sin embargo, la cantante no decía nada al respecto.



Tras un par de días, los perfiles de las redes sociales de Adele fueron actualizados, y los colores de las fotos coincidían con los colores de los carteles publicitarios: el regreso de una de las mejores cantantes se confirmaba.



Las redes sociales se inundaron con mensajes, fotos, videos y demás de los fans de Adele. De hecho, curiosamente, fue el mismo día que WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron a nivel mundial, y sus seguidores, en tono de broma, afirmaban que la falla la había causado Adele por su regreso.

Luego, cuando le preguntaron a la cantante, vía Instagram, de qué trataría el nuevo álbum, respondió con la ironía que la caracteriza: “Divorcio, bebé. Divorcio”. Para tener una idea más clara de lo que será 30, Adele, en una entrevista con Vogue, afirmó que es mediante este álbum que tratará de explicarle a su hijo de nueve años sobre el divorcio: “Sentí que quería explicarle todo, a través de este disco, y que cuando tenga 20 o 30 años sepa quién soy yo y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces siento que lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”.



Además, asegura que este álbum es distinto a los demás: “Tomé la decisión muy consciente de por primera vez en mi vida preguntarme, en realidad, ¿qué es lo que quiero?”. Añade que “este álbum es sobre la autodestrucción. Luego, es de autorreflexión y de una especie de autorredención. Pero me siento preparada”. La cantante concluye: “Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez”.



El jueves pasado salió Easy on Me, la primera canción de Adele desde el 2015. Esta habla sobre su matrimonio fallido, las lecciones aprendidas y desaprendidas, así como de su tensa infancia. 30 saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre.



Luego de una largo tiempo llega uno de los álbumes más esperados en los últimos años. 30 estará lleno de canciones sentimentales y conmovedoras, que, seguramente, se convertirán en éxitos musicales, como solo Adele lo sabe hacer.



CATALINA ARIZA CONTRERAS

Redacción Domingo